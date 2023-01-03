Трое жителей Брестской области хотели купить сельхозтехнику и попались на уловки мошенников. Потери — около 70 тысяч рублей

Трое жителей Брестской области пострадали от действий интернет-мошенников, которые продавали несуществующую сельскохозяйственную технику, сообщили в УВД облисполкома.

Жертвами аферистов стали мужчины в возрасте от 24 до 47 лет. Так, житель агрогородка Ольшаны перевел на счет злоумышленников Br17,7 тыс., житель Бреста — Br39,2 тыс., а житель Иваново лишился Br12,6 тыс. Общая сумма причиненного ущерба составила Br69,6 тыс.

На одной из интернет-площадок потерпевшие нашли объявления о продаже сельскохозяйственной техники. После телефонных разговоров и непродолжительной переписки по обсуждению условий сделки «продавец» просил перевести на его банковский счет предоплату, а затем и всю сумму за товар. В подтверждение выполнения условий сделки покупателям присылали фотографии якобы загружаемой для перевозки техники. После перечисления денег общение прерывалось.

Сотрудники уголовного розыска криминальной милиции УВД облисполкома, Московского РУВД Бреста и Столинского РОВД установили личность одного из активных участников мошеннической схемы. Ею оказалась 23-летняя жительница Минска. Ранее в поле зрения правоохранителей она не попадала. На интернет-мошенников минчанка проработала около месяца.

Выяснилось, что фигурантка нашла в интернете предложение о подработке. В ее обязанности входило подавать объявления о продаже сельскохозяйственной техники и получать от клиентов денежные переводы на свою банковскую карточку. Потенциальные работодатели убедили минчанку в законности и безопасности ее действий.

Возбуждено уголовное дело.

belta.by

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