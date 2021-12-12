Общество

Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 13 декабря

Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 13 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет преимущественно облачно. Ночью на большей части территории страны, днем в основном по юго-восточной половине пройдут дожди и мокрый снег. В отдельных районах будет туман, слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер северный слабый.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов. Днем ожидается от минус 2 до плюс 3 градусов.

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Наталья Лялюк

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