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Туристы из Лунинецкого района заняли 4 место в области

20.05.2023
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С трёхдневного областного туристского слёта (17-19 мая, Кобринский район, д.Вехолесье) вернулась команда Синкевичской средней школы, которая в составе из 7 человек (из 10 возможных участников) заняла 4-е место в общекомандном зачёте (из 16 команд).

Руководил ребятами Кривулец Анатолий Николаевич. Завоевали 3 диплома по отдельным видам программы (1-е в байдарке; 2-е в вязке узлов и технике пешеходного туризма).

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

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