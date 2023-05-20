Туристы из Лунинецкого района заняли 4 место в области

С трёхдневного областного туристского слёта (17-19 мая, Кобринский район, д.Вехолесье) вернулась команда Синкевичской средней школы, которая в составе из 7 человек (из 10 возможных участников) заняла 4-е место в общекомандном зачёте (из 16 команд).

Руководил ребятами Кривулец Анатолий Николаевич. Завоевали 3 диплома по отдельным видам программы (1-е в байдарке; 2-е в вязке узлов и технике пешеходного туризма).

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

Подписывайтесь на наш канал в Telegram