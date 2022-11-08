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Творческий запал на сельскохозяйственной ярмарке в Лунинце

08.11.2022
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Лунинецкая районная профсоюзная организация совместно с социальными партнерами 7 ноября в Лунинце провела на последней осенней ярмарке среди сельскохозяйственных организаций конкурс на лучшее оформление торгового места для продажи плодоовощной и сельскохозяйственной продукции

Участие в конкурсе приняли восемь сельскохозяйственных  организаций. Призовые места присуждены: ОАО «Вульковский рассвет», КСУП «Хвоецкое» и КСУП «Полесская опытная станция».

Победители конкурса отмечены Дипломами и денежным поощрением

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