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Творческий запал на сельскохозяйственной ярмарке в Лунинце
Лунинецкая районная профсоюзная организация совместно с социальными партнерами 7 ноября в Лунинце провела на последней осенней ярмарке среди сельскохозяйственных организаций конкурс на лучшее оформление торгового места для продажи плодоовощной и сельскохозяйственной продукции
Участие в конкурсе приняли восемь сельскохозяйственных организаций. Призовые места присуждены: ОАО «Вульковский рассвет», КСУП «Хвоецкое» и КСУП «Полесская опытная станция».
Победители конкурса отмечены Дипломами и денежным поощрением
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