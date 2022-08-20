Тёплый ответ Лунинецкого ЖКХ предстоящим холодам

Коммунальная служба Лунинецкого района старается делать все возможное, чтобы в домах и учреждениях в отопительный период было тепло и комфортно.

– Еще в мае определили задачи и разработали программу по подготовке предприятий к предстоящему отопительному периоду, – рассказывает директор Лунинецого ЖКХ Георгий Шпаковский. – В мае провели гидравлические испытания 178,3 километра тепловых сетей, находящихся на нашем балансе. Выявленные на отдельных участках порывы устранены. Провели диагностику котлов, отработавших нормативный срок службы, ревизию вспомогательного котельного оборудования. Закончили испытание оборудования на всех 33 котельных, а также профилактический ремонт на 15 центральных тепловых пунктах в Лунинце и Микашевичах. Надо отметить, что паспорта готовности на все теплоисточники мы получили первыми в области – 12 июля.

Чтобы обеспечить надежность теплоснабжения и снизить тепловые потери, ежегодно производится плановая замена теплосетей с преимущественным использованием предварительно изолированных труб. На данный момент обновили более 2,2 километра тепловых сетей при задании 5 километров. Уже закончили работы в Вульке 1, Лунине, Лобче, Любачине, Бостыни, Красной Воле, в Микашевичах на участке 780 метров от ЦТП-1 до ЦТП-2. В последней декаде августа планируется начать обновление теплосетей от котельной РТМО по улице Богдановича в Лунинце к корпусам районной больницы, а также по частному сектору. На эти цели из областного бюджета предусмотрено выделение 1,6 миллиона рублей.

Параллельно реализуется план по подготовке к сезону жилищного фонда. Отремонтировано 4580 квадратных метров кровли (106,5 процента к плану), 720 погонных метров межпанельных швов (102,9 процента), 215 тепловых узлов жилых домов (83,3 процента).

В соответствии с графиком, более 80 процентов домов, находящихся на обслуживании организаций жилищно-коммунального хозяйства, уже готово к оформлению актов и подписанию паспортов готовности. По состоянию на 10 августа 2022 года заготовлено 10 480 кубометров дров (81,9 процента), 4738 кубометров древесной щепы (394,8 процента), 34 тонны торфяных брикетов.

Что касается обеспечения топливными ресурсами населения, то на сегодняшний день из 1710 заявок на приобретение дров удовлетворили 1180. Учитывая, что желающих запастись этим твердым топливом возросло и 8300 кубометров, которые предоставляет лесхоз в соответствии с графиком, не хватит, подали дополнительную заявку на 2000 кубометров. В связи с этим, в настоящее время обеспечиваются заявки тех граждан, чьи домовладения имеют только печное отопление. По приобретению торфобрикета проблем нет: из 470 заявок удовлетворили 338. Что касается цены, то в марте этого года было незначительное повышение (в среднем на 1,5 рубля) и сегодня дрова отпускаются по цене 9,17 рублей за 1 кубометр, торфобрикет – 28,33 рубля за 1 тонну.

Для эффективной и слаженной работы по ликвидации возможных аварийных ситуаций в системе ЖКХ созданы 2 аварийно-ремонтные бригады, имеется одна передвижная блочно-модульная котельная, 2 автоматических передвижных источника электроснабжения.

Подготовила Елена Данилович