У лунинчанки «украли» «Instagram»

В Лунинецкий РОВД обратилась жительница Лунинца по факту утери доступа к учетной записи в социальной сети «Instagram».

По словам старшего уполномоченного Лунинецкого РОВД Ирины Ванюк, потерпевшая пояснила, что у нее в пользовании имелся рабочий аккаунт. Ей поступило сообщение от пользователя «Авторские права», где имелась иконка с логотипом вышеуказанной социальной сети, о том, что якобы ее учетная запись нарушает авторские права и может быть заблокирована, поэтому необходимо перейти по ссылке и ввести логин и пароль от своей учетной записи, а также номер мобильного телефона. Вскоре потерпевшая именно так и поступила, в связи с чем утеряла доступ к учетной записи. После этого в мессенджере ей стали поступать сообщения с требованием перевода денежных средств для восстановления учетной записи.

Милиция предупреждает: не переходите по ссылкам, которые вам поступают от незнакомых! Не вводите логины и пароли от своих учетных записей! Не передавайте пароли из смс-сообщений!