У полешука изъяли тонну зерна, комбикорм, самогонный аппарат и брагу

В ходе санкционированного осмотра по месту жительства 34-летнего жителя деревни Вороцевичи Ивановского района, работника одного из сельхозпредприятий района, правоохранители обнаружили в хозяйственной постройке мешки и бочки с зерном ржи общей массой около 1130 килограммов. Там же хранилось около 100 килограммов комбикорма, самогонный аппарат и около 120 литров самогонной браги.

Мужчина признался милиционерам, что похитил зерно и комбикорм с территории предприятия за несколько раз, чтобы пропажа не была заметна. Похищенное перевозил по месту жительства на личном автомобиле. Зерновые и комбикорм планировал использовать в личных целях. С его слов, самогонный аппарат он также использовал в личных целях. Проводится проверка.

По информации УВД Брестского облисполкома

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