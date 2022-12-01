ОбществоПроисшествия

У полешука изъяли тонну зерна, комбикорм, самогонный аппарат и брагу

01.12.2022
69

В ходе санкционированного осмотра по месту жительства 34-летнего жителя деревни Вороцевичи Ивановского района, работника одного из сельхозпредприятий района, правоохранители обнаружили в хозяйственной постройке мешки и бочки с зерном ржи общей массой около 1130 килограммов.  Там же хранилось около 100 килограммов комбикорма, самогонный аппарат и около 120 литров самогонной браги.

Мужчина признался милиционерам, что похитил зерно и комбикорм с территории предприятия за несколько раз, чтобы пропажа не была заметна. Похищенное перевозил по месту жительства на личном автомобиле. Зерновые и комбикорм планировал использовать в личных целях. С его слов, самогонный аппарат он также  использовал в личных целях. Проводится проверка.

По информации УВД Брестского облисполкома

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of С 1 декабря в Беларуси повышаются все виды пенсий

С 1 декабря в Беларуси повышаются все виды пенсий

01.12.2022
Photo of Мертвые души от беглых? Большой секрет Штаба (видео)

Мертвые души от беглых? Большой секрет Штаба (видео)

01.12.2022
Photo of НАТО РУКАМИ УКРАИНЫ ВЕДЁТ ИНФОРМАЦИОННУЮ ВОЙНУ ПРОТИВ БЕЛАРУСИ (видео)

НАТО РУКАМИ УКРАИНЫ ВЕДЁТ ИНФОРМАЦИОННУЮ ВОЙНУ ПРОТИВ БЕЛАРУСИ (видео)

30.11.2022
Photo of В Брестской области мужчина осуждён на 3 года лишения свободы за разжигание вражды и розни

В Брестской области мужчина осуждён на 3 года лишения свободы за разжигание вражды и розни

30.11.2022
Photo of В Лунинецком районе продолжаются мероприятия по сверке учетных данных военнообязанных

В Лунинецком районе продолжаются мероприятия по сверке учетных данных военнообязанных

30.11.2022
Photo of Тёплые слова в адрес земляков звучат в Микашевичах!

Тёплые слова в адрес земляков звучат в Микашевичах!

30.11.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть