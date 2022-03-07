У православных верующих начинается Великий пост

У православных верующих сегодня начинается Великий пост — время молитв, служб, духовных и телесных подвигов, которое завершается торжеством Светлого Христова Воскресения — Пасхой.

Великий пост — самый строгий и длинный из многодневных постов православной церкви. Он длится семь недель и состоит из собственно сорокадневного поста (Четыредесятницы), который олицетворяет сорокадневный пост Иисуса Христа в пустыне, и поста Страстной седмицы. В этом году Великий пост продлится с 7 марта по 23 апреля.

Первая и последняя недели Великого поста считаются самыми строгими. В субботу шестой недели церковь вспоминает чудо воскрешения Лазаря Иисусом. За субботой следует Вербное воскресение, открывающее Страстную седмицу — последнюю неделю поста, во время которой вспоминают о страданиях Иисуса Христа.

Этот пост называется Великим не только из-за продолжительности и строгости, но и по причине его великого значения в жизни православного христианина. Главными задачами в период Великого поста являются усиленная молитвенная практика, покаяние в грехах и отречение от чувственной суеты. Ради скорбных дней Великого поста, ради дней «сокрушения и сетования» изменяется и порядок церковных служб. Ежедневное совершение Божественной литургии прекращается. Ее служат в субботние и воскресные дни поста. На протяжении всего Великого поста на утренних и вечерних службах читаются книги Ветхого Завета.

В день накануне Пасхи — Великую Субботу — верующие собираются в храме на молитву. Богослужение посвящено воспоминанию пребывания Иисуса Христа во гробе. На утрене Великой Субботы священнослужителями из храма выносится Плащаница и при участии народа обносится вокруг храма в воспоминание сошествия Иисуса Христа в ад и победы его над адом и смертью. В этот день верующие приносят с собой в храм пасхальную пищу, чтобы освятить ее.

Во время Великого поста по церковному уставу нельзя употреблять в пищу продукты животного происхождения — мясо, молоко, яйца и рыбу. С понедельника по пятницу, если на эти дни не приходится какой-либо праздник, необходимо отказываться и от растительного масла. Среда и пятница — дни сухоядения. Вареными можно есть только овощи. По воскресеньям позволено некрепкое вино в небольших количествах. Рыба дозволяется всего лишь дважды — на Благовещение и в Вербное воскресенье.

Возможны и послабления в посте, которые зависят от здоровья человека и рода его деятельности. Пост облегчается для больных, престарелых, беременных женщин, людей, занятых тяжелым трудом.

Многие верующие первые трое суток пищу не вкушают вообще.

Говоря о Великом посте, православные богословы подчеркивают, что аскеза должна выражаться не столько в правильной диете (как ошибочно полагают многие), сколько в духовном сосредоточении. В этот период верующие посвящают свое свободное время, свои усилия познанию Творца, рассуждению о смысле жизни, о душе, о добре и зле. В дни Великого поста христианам рекомендуется отказаться от увеселительных мероприятий, курения, употребления алкоголя. Обязательно нужно сосредоточиться на своем внутреннем состоянии и бороться с проявлениями гнева, обиды, осуждения.

Церковь учит, что главное в Великом посте — чистота духовная. Меру в период поста следует соблюдать во всем. Глубинная сущность поста в том, чтобы человек возвысился нравственно, очистил свою душу, проникся любовью и милосердием к окружающим.

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