Общество

У православных верующих наступила Троицкая родительская суббота

11.06.2022
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У православных верующих 11 июня наступила Троицкая родительская суббота. В этот день молитвенно вспоминают не только умерших родственников, но и всех христиан, принявших крещение. Троицкой эта поминальная суббота называется, поскольку предшествует празднику Троицы. В Троицкую родительскую субботу служится особая вселенская панихида — «Память совершаемая всех от века усопших православных христиан, отец и братии наших».

По учению Православной Церкви жизнь человека не заканчивается после телесной смерти. Именно поэтому важно не терять связь с теми, кто уже закончил свой земной путь. Для поминовения усопших, верующие приходят в храм на богослужение. Подают записки об упокоении и, конечно, молятся самостоятельно. Также существует добрая традиция совершать дела милосердия в память об усопших, которые уже лишены такой возможности. 

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