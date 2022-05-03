Общество

У православных верующих сегодня Радуница

03.05.2022
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У православных верующих сегодня Радуница — день поминовения усопших, который приходится на вторник второй пасхальной недели. Название праздника происходит от слова «радость», которую принесло всем Воскресение Господне.

Особое место Радуницы в годичном круге церковных праздников — сразу после Светлой пасхальной недели — как бы предписывает христианам не предаваться скорби из-за смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в новую жизнь — жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная Иисусом Христом, вытесняет печаль о временной разлуке с родными.

В этот день в церквях совершается праздничная служба: впервые после Пасхи звучит заупокойная молитва, к которой прибавляются пасхальные песнопения. Для поминовения близких верующие в храме подают записки с их именами, ставят свечи с молитвой об упокоении усопших, приносят продукты на «канун» (подсвечник в форме стола, который стоит перед Распятием).

Молясь за усопших, живые делятся с ними пасхальной радостью о воскресшем Христе-Спасителе. На Радуницу обязательны обрядовые блюда — поминальная постная кутья с медом, крашеные пасхальные яйца, куличи, блины, медовые пасхальные пряники.

Поминовение совершается и на кладбищах. Могилу прибирают, зажигают на ней свечу в память об усопшем. Обязанность любого православного христианина в этот праздник — молить Господа об упокоении душ родных и близких. Дома перед поминальной трапезой необходимо почитать заупокойные молитвы из молитвослова.

belta.by

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