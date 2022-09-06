У работников сельхозпредприятий Лунинецкого района пользуются популярностью туры выходного дня

В последнее время оздоровительные туры выходного дня, предлагаемые санаториями ФПБ Республики Беларусь приобретают популярность.

В эти выходные профсоюзный комитет ОАО «Вульковский рассвет» Лунинецкого района совместно с нанимателем организовали для работников предприятия тур выходного дня.

Оздоровительную программу в санатории «Буг» прошли более 20 человек. У работников предприятия появилась возможность отложить бесконечные повседневные дела и отдохнуть — подышать свежим воздухом, пообщаться с коллегами в неформальной обстановке и оздоровиться.

А вот профсоюзный комитет СУП ‘Агро Лобчанское» Лунинецкого района организовал для членов профсоюза отдых в уникальном уголке полесской природы — в национальном парке «Припятский»

Музей природы, «Сафари-парк» и водная прогулка на теплоходе — всё это принесло массу хороших эмоций и незабываемые впечатления работникам предприятия.