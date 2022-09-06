АгропромМикашевичиНовости районаОбщество

У работников сельхозпредприятий Лунинецкого района пользуются популярностью туры выходного дня

06.09.2022
32

В последнее время оздоровительные туры выходного дня, предлагаемые санаториями ФПБ Республики Беларусь приобретают популярность.

В эти выходные профсоюзный комитет ОАО «Вульковский рассвет» Лунинецкого района совместно с нанимателем организовали для работников предприятия тур выходного дня.

Оздоровительную программу в санатории «Буг» прошли более 20 человек. У работников предприятия появилась возможность отложить бесконечные повседневные дела и отдохнуть  — подышать свежим воздухом, пообщаться с коллегами в неформальной обстановке и оздоровиться. 

А вот профсоюзный комитет СУП ‘Агро Лобчанское» Лунинецкого района организовал для членов профсоюза отдых в уникальном уголке полесской природы — в национальном парке «Припятский»

Музей природы, «Сафари-парк» и водная прогулка на теплоходе — всё это принесло массу хороших эмоций и незабываемые впечатления работникам предприятия.

 

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Дети Донбасса приехали на оздоровление в Беларусь

Дети Донбасса приехали на оздоровление в Беларусь

06.09.2022
Photo of Жителей Лунинецкого района будут судить за браконьерство

Жителей Лунинецкого района будут судить за браконьерство

06.09.2022
Photo of На некоторых улицах в Лунинце отключат электроэнергию

На некоторых улицах в Лунинце отключат электроэнергию

05.09.2022
Photo of В Пинске выявлен канал незаконного перемещения наркотиков

В Пинске выявлен канал незаконного перемещения наркотиков

05.09.2022
Photo of Районные «Дожинки-2022» пройдут в Лунинецком районе 10 сентября (программа)

Районные «Дожинки-2022» пройдут в Лунинецком районе 10 сентября (программа)

05.09.2022
Photo of Ирина Ванюк — с «королевскими» амбициями на «штурмовку» (Лунинецкий район)

Ирина Ванюк — с «королевскими» амбициями на «штурмовку» (Лунинецкий район)

05.09.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть