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У рыбака в Лунинце пропали снасти

14.10.2022
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12 октября в Лунинецкий РОВД обратился житель г. Бреста и сообщил, что двигаясь с паромной переправы, на участке местности от АЗС #81 до здания отдела Дпартамента охраны по ул. Московской, утерял из автомобиля ящик с находящимися внутри рыболовными снастями.

Просьба граждан нашедших указанное имущество или владеющих какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефонам 80(44)5788871, 80(44)5660542 либо по телефону «102».

Антон Конопацкий, старший оперуполномоченный уголовного розыска Лунинецкого РОВД

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