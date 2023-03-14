МикашевичиНовости районаОбществоПроисшествия

У жительницы Лунинца «увели» аккаунт в «Instagram» и от её имени рассылали фото личного характера

14.03.2023
50
ILLUSTRATION - The new logo of Instagram seen on an Apple iPhone 6 in Duesseldorf, Germany, 17 May 2016. Photo: ROLF VENNENBERND/dpa

В конце декабря прошлого года в ОДС Лунинецкого РОВД обратилась жительница города и сообщила, что неизвестное лицо завладело учетной записью в социальной сети «Instagram», принадлежащей ее несовершеннолетней дочери, и от имени последней рассылает фотографии личного характера ее друзьям.

Как рассказала «Лунінецкім навінам» старший оперуполномоченный Лунинецкого РОВД Ирина Ванюк, в ходе проведения проверки установлено, что несовершеннолетняя утеряла доступ к своей учетной записи и при осмотре мобильного телефона зафиксирована переписка со злоумышленником, где последний понуждал ее прислать фотографии интимного характера.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, которое совершило вышеуказанное преступление, им оказался несовершеннолетний одногруппник потерпевшей. При опросе последний пояснил, что вместе с друзьями подсмотрели логин и пароль от вышеуказанной учетной записи и в дальнейшем изменили пароль от нее, тем самым ограничили доступ. В дальнейшем изменили никнейм, который оскорблял личность потерпевшей.

Далее были разосланы фотографии личного характера некоторым подписчикам. По данному факту было назначено ряд радиоэлектронных экспертиз. Заключения по которым дало основания полагать причастность к вышеуказанному преступлению несовершеннолетнего.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Действиям несовершеннолетнего будет дана правовая оценка.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Стварэнне новай палітычнай партыі абмеркавалі ў Лунінцы

Стварэнне новай палітычнай партыі абмеркавалі ў Лунінцы

14.03.2023
Photo of Устанавливается запрет на любительское рыболовство в канале «Микашевичский» (Лунинецкий район)

Устанавливается запрет на любительское рыболовство в канале «Микашевичский» (Лунинецкий район)

14.03.2023
Photo of Хроника происшествий в Брестской области за выходные (видео)

Хроника происшествий в Брестской области за выходные (видео)

14.03.2023
Photo of Лесхозы Брестской области планируют заготовить около 4 тысяч тонн березового сока

Лесхозы Брестской области планируют заготовить около 4 тысяч тонн березового сока

14.03.2023
Photo of 15 марта в Лунинце состоится «прямая телефонная линия» по защите прав потребителей

15 марта в Лунинце состоится «прямая телефонная линия» по защите прав потребителей

14.03.2023
Photo of В Лунинце горела хозпостройка

В Лунинце горела хозпостройка

14.03.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть