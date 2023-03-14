У жительницы Лунинца «увели» аккаунт в «Instagram» и от её имени рассылали фото личного характера

В конце декабря прошлого года в ОДС Лунинецкого РОВД обратилась жительница города и сообщила, что неизвестное лицо завладело учетной записью в социальной сети «Instagram», принадлежащей ее несовершеннолетней дочери, и от имени последней рассылает фотографии личного характера ее друзьям.

Как рассказала «Лунінецкім навінам» старший оперуполномоченный Лунинецкого РОВД Ирина Ванюк, в ходе проведения проверки установлено, что несовершеннолетняя утеряла доступ к своей учетной записи и при осмотре мобильного телефона зафиксирована переписка со злоумышленником, где последний понуждал ее прислать фотографии интимного характера.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, которое совершило вышеуказанное преступление, им оказался несовершеннолетний одногруппник потерпевшей. При опросе последний пояснил, что вместе с друзьями подсмотрели логин и пароль от вышеуказанной учетной записи и в дальнейшем изменили пароль от нее, тем самым ограничили доступ. В дальнейшем изменили никнейм, который оскорблял личность потерпевшей.

Далее были разосланы фотографии личного характера некоторым подписчикам. По данному факту было назначено ряд радиоэлектронных экспертиз. Заключения по которым дало основания полагать причастность к вышеуказанному преступлению несовершеннолетнего.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Действиям несовершеннолетнего будет дана правовая оценка.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram