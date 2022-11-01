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У жительницы Лунинецкого района украли деньги с банковского счёта

01.11.2022
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В Лунинецкий РОВД обратилась жительница района, которая сообщила, что с ее банковского счета совершено хищение денежных средств в сумме 200 рублей.

В ходе проведения проверки установлено, что потерпевшая в поисковой строке интернет-браузера ввела название банка с целью дальнейшей оплаты коммунальных услуг. Из списка предложенных сайтов перешла на поддельный, который визуально был схож с подлинным.

Ничего не подозревая, женщина ввела логин и пароль от учетной записи, таким образом предоставила доступ к своему банковскому счету, после чего в считанные секунды деньги пропали.

Будьте осторожны и придерживайтесь наших рекомендаций 

Ирина Ванюк, старший оперуполномоченный Лунинецкого РОВД

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