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У жительницы Микашевич с банковской карты похитили деньги (Лунинецкий район)

22.03.2023
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Недавно в Лунинецкий РОВД обратилась жительница г. Микашевичи, которая сообщила о хищении с ее платежной карты денежных средств в размере 107 рублей, рассказал «Лунінецкім навінам» начальник Лунинецкого РОВД Виталий ХВЕСЬКО

В ходе разбирательства установлено, что оплата произошла в пользу онлайн-игры. Потерпевшая пояснила, что карта находилась в куртке кармана вместе с мобильным телефоном, который она неоднократно доставала, и могла выпасть. Несмотря на то, что жительница в кратчайшие сроки заблокировала БПК, злоумышленник успел совершить хищение.

С начала года в Лунинецком районе совершено 8 преступлений по линии противодействия киберпреступности.

В последнее время люди стали более информированными, поскольку ведется беспрерывная профилактическая работа среди всех слоев населения. Тем не менее, не теряют своей актуальности такие преступления, как неправомерное завладение учетной записью в мессенджерах «Viber» и «Wats app» (ст. 352 УК Республики Беларусь), несанкционированный доступ к учетной записи в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Instagram» (ст. 349 УК Республики Беларусь), хищение денежных средств с БПК (ст. 212 УК Республики Беларусь).

Зачастую граждане района теряют доступ к своей учетной записи в мессенджерах по своей невнимательности и доверчивости. Если у мошенников не получается оформить кредит или завладеть другой важной информацией, они под разными предлогами просят передать код из смс-сообщений или перейти по ссылке, которая является вредоносной. Также в РОВД часто обращаются граждане, которым «взломали» учетные записи в социальных сетях. Чтобы такого не произошло, необходимо раз в несколько месяцев менять свой пароль, который должен содержать буквы, в том числе заглавные, и цифры.

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