«Убийцы белорусов» Самый кровавый батальон и о том, кто входил в это подразделение СС «Дирлевангер» (видео)

Самый кровавый батальон, который действовал на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны и совершил самые чудовищные по отношению к мирному населению преступления, — это особый батальон СС «Дирлевангер». Об этом рассказал Вячеслав Селеменев, ведущий научный сотрудник отдела публикаций Национального архива Беларуси в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА.

«Дирлевангеровцы «прославились» тем, что они сожгли, по неполным подсчетам, 186 деревень и убили около 30 тысяч населения. Они провели более 140 крупных операций, не говоря уже о разовых акциях, — приводит страшную статистику наш собеседник. — Дирлевангеровцы отличались особой жестокостью. Их даже руководство вермахта останавливало, давало указания не сжигать деревни, но они их игнорировали».

Говоря о создании особого батальона СС «Дирлевангер», Вячеслав Селеменев напомнил, что вначале подразделение называлось «Особая команда браконьеров», потому что в него входили осужденные браконьеры, затем оно выросло до батальона, дивизии. Первыми головорезами в этих рядах были австрийцы и немцы. Позже к ним присоединились коллаборационисты. В их числе и украинский взвод с командиром Иваном Мельниченко. Но была еще непродолжительное время и белорусская рота, о которой никто не знал раньше.

«Когда мы готовили сборник о карательной операции «Котбус», нам из архива КГБ дали документы, в которых были показания карателей, которые принимали участие в этой операции. Выяснилось, что в батальоне «Дирлевангер» воевали и логойские полицейские. Когда батальон перебросили из Могилевской области в Логойск, в него загнали местных полицейских. Была сформирована белорусская рота, которую сегодня даже никто не знает. Правда, она просуществовала несколько месяцев. После операции «Котбус» ее слили с другими, русскими и украинскими, и сделали русскую роту. Но сам факт никто не знал, — уверяет архивист. — До этого все считали, что там были украинцы. В 1962-63 годах над логойскими полицейскими прошли судебные процессы. Мы думали, что был процесс только над украинцами в 1961 году в Беларуси. Известно, что в августе 1943 года они переходят на сторону партизан, до конца войны воюют на их стороне. Некоторые были ранены и даже награждены орденами, поэтому спокойно жили до 1961 года, пока их не разыскали и не вспомнили все».

Понесли ли все дирлевангеровцы наказание? На этот вопрос Вячеслав Селеменев не дал точный ответ, об этом мало кто знает. Известно, что их главный — Оскар Дирлевангер попал в плен и находился в тюрьме, которую охраняли поляки. Они и вспомнили участие его головорезов в подавлении Варшавского восстания. Били его, по словам ведущего научного сотрудника, несколько дней, до смерти.

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