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УБОЙНАЯ ПОСЫЛКА. Как украинские спецслужбы готовили теракт в Беларуси на День Победы. Все подробности

11.05.2023
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Комитету госбезопасности Беларуси стало известно, что 9 Мая в стране планируется теракт.

В Беларусь были переправлены взрывчатые вещества, закамуфлированные под бытовые приборы. Две посылки с ними направлены в Минск. Взрывчатка спрятана в настольные электрические плиты. По информации КГБ, украинская сторона запланировала взрывы в День Победы.

Теракт 9 Мая?! В особый праздник для всей страны?! Перед Комитетом госбезопасности встала непростая задача: найти, обезвредить, предотвратить. В специальном расследовании ОНТ «Убойная посылка» – все этапы подготовки трагедии к 9 Мая.

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