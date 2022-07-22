Уборочная кампания в Брестской области и Лунинецком районе

В Брестской области на уборке зерновых и зернобобовых культур задействуют почти 100 новых комбайнов. Такая информация опубликована в Telegram-канале Брестского облисполкома. Из них 7 — в Лунинецком районе

В юго-западном регионе этим летом намерены убрать 346 тыс. га зерновых и зернобобовых культур и 65,5 тыс. га озимого рапса. «В уборке и доработке урожая зерна будут участвовать 1350 зерноуборочных комбайнов и 384 зерноочистительно-сушильных комплекса. В этом году уже приобретены 85 новых комбайнов, еще 10 поступят в ближайшее время», — говорится в сообщении облисполкома.

По оперативной информации, в Брестской области убрали уже 10% посевных площадей зерновых, рапса — 42%. Аграрии региона намолотили более 140 тыс. т зерна и 70 тыс. т маслосемян рапса. «Урожайность зерновых на данный момент выше прошлогодней на 4,6 ц/га, рапса — на 4,1 ц/га. По области более 35 хозяйств имеют урожайность зерновых выше 50 ц/га и 32 хозяйства получают на круг более 30 ц/га рапса», — добавили в облисполкоме.

Что касается Лунинецкого района, то уборочная кампания из-за погодных условий стартовал значительно позже. чем в прошлом году, и на утро 22 июля хлеборобы собрали зерно с 1156 гектаров, что составляет 5,9 процента к плану. Намолочено 3922 тонны зерна при урожайности 33,9 центнера на круг.

Семена рапс собраны с 1601 гектара (45 процентов к плану). Намолочено 3 тысячи тонн при урожайности 18,7 центнера с гектара.

belta.by и lnc.by