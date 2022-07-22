АгропромНовости районаОбществоЭкономика

Уборочная кампания в Брестской области и Лунинецком районе

22.07.2022
26

В Брестской области на уборке зерновых и зернобобовых культур задействуют почти 100 новых комбайнов. Такая информация опубликована в Telegram-канале Брестского облисполкома. Из них 7 — в Лунинецком районе

В юго-западном регионе этим летом намерены убрать 346 тыс. га зерновых и зернобобовых культур и 65,5 тыс. га озимого рапса. «В уборке и доработке урожая зерна будут участвовать 1350 зерноуборочных комбайнов и 384 зерноочистительно-сушильных комплекса. В этом году уже приобретены 85 новых комбайнов, еще 10 поступят в ближайшее время», — говорится в сообщении облисполкома.

По оперативной информации, в Брестской области убрали уже 10% посевных площадей зерновых, рапса — 42%. Аграрии региона намолотили более 140 тыс. т зерна и 70 тыс. т маслосемян рапса. «Урожайность зерновых на данный момент выше прошлогодней на 4,6 ц/га, рапса — на 4,1 ц/га. По области более 35 хозяйств имеют урожайность зерновых выше 50 ц/га и 32 хозяйства получают на круг более 30 ц/га рапса», — добавили в облисполкоме.

Что касается Лунинецкого района, то уборочная кампания из-за погодных условий стартовал значительно позже. чем в прошлом году, и  на утро 22 июля хлеборобы собрали зерно с 1156 гектаров, что составляет 5,9 процента к плану. Намолочено 3922 тонны зерна при урожайности 33,9 центнера на круг.

Семена рапс собраны с 1601 гектара (45 процентов к плану). Намолочено 3 тысячи тонн при урожайности 18,7 центнера с гектара.   

belta.by и lnc.by 

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Новые полномочия местных органов власти и размеры земельных участков. Новации Кодекса о земле

Новые полномочия местных органов власти и размеры земельных участков. Новации Кодекса о земле

22.07.2022
Photo of Введено временное ограничение на посещение лесов в Лунинецком районе

Введено временное ограничение на посещение лесов в Лунинецком районе

22.07.2022
Photo of Интервью Александра Лукашенко информационному агентству Франс Пресс

Интервью Александра Лукашенко информационному агентству Франс Пресс

22.07.2022
Photo of В Лунинце продолжает работать летняя площадка «Открытое пространство»

В Лунинце продолжает работать летняя площадка «Открытое пространство»

22.07.2022
Photo of Какие планы у польских властей на Украину? Диспозиция (видео)

Какие планы у польских властей на Украину? Диспозиция (видео)

22.07.2022
Photo of Не чапайце лабелію Дортмана на Белым возеры! (Лунінецкі раён)

Не чапайце лабелію Дортмана на Белым возеры! (Лунінецкі раён)

22.07.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть