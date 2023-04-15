Учащиеся из Лунинецкого района отмечены дипломами управления по образованию Брестского облисполкома
В марте месяце среди учащихся Брестской области проходил областной этап республиканского смотра инновационного и технического творчества учащихся и работников учреждений образования.
В смотре принимали участие учащиеся из Лунинецкого района, которые показали хороший результат.
По итогам Конкурса дипломами главного управления по образованию Брестского облисполкома награждены:
В секции «Арт-объект»:
дипломом 2 степени –Сыч Кирилл, учащийся ГУО «Любачинская средняя школа»(рук. Кузьмич Д.В.);
дипломом 3 степени – Холин Вадим, учащийся ГУО «Центр детского творчества г.Микашевичи», (рук. Воронич В.В.);
В секции «Моделирование»:
дипломом Ι степени – Вечорко Дмитрий, учащийся ГУО «Красновольская средняя школа» (рук.Тельпук А.К.);
В секции «Предметы утилитарного назначения»:
дипломом Ι степени – Черноокий Кирилл, учащийся ГУО «Дятловичская средняя школа»(рук.Коцуба В.И.);
В секции «Дизайнерские разработки»:
дипломом Ι степени – Дорохович Роман, учащийся ГУО «Средняя школа №4 г.Лунинца» (рук. Качановский М.М ).
Поздравляем!!!
Информация отдела по образованию Лунинецкого райисполкома
Подписывайтесь на наш канал в Telegram