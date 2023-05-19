Учащийся политехнического колледжа Лунинца – победитель правовой олимпиады!

По результатам правовой олимпиады на призы Председателя Следственного комитета Республики Беларусь в номинации «Эссе» первое место занял учащийся группы №21 политехнического колледжа Максим Емельянович.

С почетной миссией вручить победителю заслуженные подарки на Лунинетчину приехал заместитель начальника управления Следственного комитета по Брестской области Максим Плоскунов.

— Благодарю за проделанную и очень интересную работу, — отметил Максим Сергеевич. — Лично ознакомился с эссе. Мне понравилось. Уверен, что некоторые тезисы обязательно буду использовать в дальнейшем для себя. Подчеркну, что мы уделяем особое внимание развитию и укреплению сотрудничества между ведомством и учреждениями образования. С целью создания условий для самореализации и развития интеллектуальных способностей молодежи, а также заинтересованности школьников в изучении уголовно-правовых дисциплин, Институтом Следственного комитета ежегодно проводится такая правовая олимпиада. Поздравляю Максима Емельяновича, а также его преподавателя Галину Антонович. Так держать!

Записала Наталья ПАВЛЮКЕВИЧ.

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