КонкурсМолодежьНовости районаОбразованиеОбщество

Учащийся политехнического колледжа Лунинца – победитель правовой олимпиады!

19.05.2023
26

По результатам правовой олимпиады на призы Председателя Следственного комитета Республики Беларусь в номинации «Эссе» первое место занял учащийся группы №21 политехнического колледжа Максим Емельянович.

С почетной миссией вручить победителю заслуженные подарки на Лунинетчину приехал заместитель начальника управления Следственного комитета по Брестской области Максим Плоскунов.

— Благодарю за проделанную и очень интересную работу, — отметил Максим Сергеевич. — Лично ознакомился с эссе. Мне понравилось. Уверен, что некоторые тезисы обязательно буду использовать в дальнейшем для себя. Подчеркну, что мы уделяем особое внимание развитию и укреплению сотрудничества между ведомством и учреждениями образования. С целью создания условий для самореализации и развития интеллектуальных способностей молодежи, а также заинтересованности школьников в изучении уголовно-правовых дисциплин, Институтом Следственного комитета ежегодно проводится такая правовая олимпиада. Поздравляю Максима Емельяновича, а также его преподавателя Галину Антонович. Так держать!

Записала Наталья ПАВЛЮКЕВИЧ.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

 

 

 

 

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Карьера или семья – обсудили в Лунинце

Карьера или семья – обсудили в Лунинце

19.05.2023
Photo of Брестчина: Лунинецкий район на 4 месте по уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией

Брестчина: Лунинецкий район на 4 месте по уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией

19.05.2023
Photo of Лунинчане отмечены дипломами на областном уровне

Лунинчане отмечены дипломами на областном уровне

19.05.2023
Photo of Прокуроры помогли работникам получить заработную плату на общую сумму почти 8 миллионов рублей

Прокуроры помогли работникам получить заработную плату на общую сумму почти 8 миллионов рублей

19.05.2023
Photo of Жительница Житковичского района вербовала девушек для занятия проституцией

Жительница Житковичского района вербовала девушек для занятия проституцией

19.05.2023
Photo of Лунинчанин среди победителей областного конкурса «Спасание на воде» (видео)

Лунинчанин среди победителей областного конкурса «Спасание на воде» (видео)

19.05.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть