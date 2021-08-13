Участковые инспекторы милиции будут осуществлять еженедельный прием граждан

Во всех общественных пунктах охраны правопорядка (ОПОП) один раз в неделю участковые инспекторы милиции будут осуществлять прием граждан.

Все желающие могут обратиться к ним по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел. Прежде всего это сделано для удобства горожан, ведь ехать в ОВД порой бывает далеко и неудобно.

На ОПОП, расположенных в сельских населенных пунктах, прием будет проводиться по средам с 10:00 до 13:00, в городах – с 17:00 до 20:00.