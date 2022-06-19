Участник «Поезда Памяти»: жду интересного путешествия по городам Беларуси и России

Кадет Брестского областного кадетского училища Дмитрий Плешко из Барановичей стал одним из 100 белорусских школьников, которые поучаствуют в патриотическом проекте «Поезд Памяти». Юноша ждет интересного путешествия по городам Беларуси и России. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА.

Дмитрий — победитель III этапа республиканской олимпиады по учебному предмету «физическая культура и здоровье». В детстве увлекался футболом и мечтал стать кадетом. После окончания седьмого класса пришлось выбирать: в один день были отбор в футбольную академию и вступительный экзамен в кадетское училище. «Родители заметили интерес к военной сфере, мне нравилось играть в военные игрушки. Когда встречал в Барановичах кадетов, вдохновлялся — захотел стать таким же. Смог договориться, чтобы посмотреть на их быт в училище. После этого еще больше загорелся желанием поступить. С большим нетерпением ждал новости о зачислении, — вспомнил подросток. — Сначала было сложно вдали от дома, рассчитывать нужно было на себя и товарищей. Сейчас благодарен училищу за те изменения, которые со мной произошли».

Несмотря на то что Дмитрий не смог дальше заниматься футболом, в его жизни спорта стало еще больше. «В кадетском училище очень хорошая база, много секций. Для меня это было хорошей новостью. Педагоги помогли развиться, улучшить навыки и форму», — поделился молодой человек. С тех пор он активный участник различных соревнований. Не забывает о спорте и на каникулах.

Поощрением за успехи в учебе и активность стало участие в «Поезде Памяти». Для Дмитрия это путешествие будет особенным, потому что он еще ни разу не был за пределами Беларуси. «Очень интересно посетить белорусские города. Наша страна очень красивая, много классных и памятных мест. Смогу узнать больше о событиях Великой Отечественной войны. Россия вообще для меня загадка. Не знаю, чего ожидать. Я увлекаюсь историей, поэтому поездка для меня будет полезной», — считает кадет.

Родители не раз рассказывали ему о судьбах родственников, которых затронула война. Один из них был партизаном, за что жестоко был казнен врагами. «Думаю, эта тема затрагивается во всех семьях. Те трагические события нельзя забывать. Как бы банально не звучало, но все же не зря говорят: кто забудет прошлое, у того не будет будущего. Ошибки прошлого не должны повториться», — убежден юноша.

С будущей профессией Дмитрий еще не определился. «Хочу сделать правильный выбор. Может быть и не свяжу жизнь с военным делом, но кадетское училище останется в памяти на всю жизнь. Его вклад очень большой», — подчеркнул парень. Пока же в его планах на полную катушку насладиться летними каникулами.

Проект «Поезд Памяти» инициирован председателями Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой и Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко. Участниками патриотического проекта станут 200 белорусских и российских школьников, по 100 от каждой страны, которые посетят 14 городов двух стран. 22 июня «Поезд Памяти» отправится в путь из Бреста и финиширует 3 июля в Минске. Проект посвящен Году исторической памяти и станет частью IX Форума регионов Беларуси и России.