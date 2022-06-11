Участник проекта «Поезд Памяти»: мы сможем узнать много нового об истории, которую нельзя забывать

Ученик средней школы №16 им. А.Сухомбаева Гродно Кирилл Абложевич примет участие в проекте «Поезд Памяти». О своих ожиданиях от проекта школьник рассказал корреспонденту БЕЛТА.

«Проект «Поезд Памяти» очень интересный для меня. Участие в нем позволит узнать много нового об истории Великой Отечественной войны, которую нельзя забывать. Мы проедем по более чем 10 городам Беларуси и России. Для нас запланирована большая программа. Это посещение знаковых мест, встречи с ветеранами, мероприятия разные. Все это, я уверен, оставит много впечатлений и эмоций, а еще добавит новых знаний», — сказал Кирилл Абложевич.

Молодой человек является депутатом Молодежного парламента при Гродненском областном Совете депутатов. Он рассказал, что совсем недавно с коллегами и друзьями побывал в музее Великой Отечественной войны в Минске. «Даже такое небольшое путешествие в столицу и экскурсия в музее оставили незабываемые впечатления и эмоции. Все сплелось в один большой и увлекательный рассказ, который не оставил меня равнодушным. Несколько залов, которые рассказывают о начале войны, партизанском движении, освобождении нашей страны, о тех, кто приближал Победу не только на фронте, но и в тылу. Я с удовольствием побывал бы там снова. Но, например, в рамках поездки мы посетим «Линию Сталина» недалеко от Минска, это тоже будет очень интересно», — отметил Кирилл.

Школьник добавил, что в этом году в их школе произошло знаковое событие — учреждению образования было присвоено имя Героя Советского Союза Агадила Сухомбаева. «Наша школа находится на улице, которая носит имя этого героя. Агадил Сухомбаев освобождал Гродненщину. Он родился в Казахстане, ушел на фронт в октябре 1941 года. Сухомбаев участвовал в обороне Москвы, освобождении Смоленска. В 1944 году он командовал отделением стрелкового полка, и это отделение отличилось в уличных боях за Гродно. За освобождение нашего города стрелковый полк, в составе которого было отделение Агадила Сухомбаева, было удостоено почетного наименования «Гродненский», — отметил школьник. — Агадил Сухомбаев повторил подвиг Александра Матросова. Я очень горжусь, что наша школа носит имя этого Героя Советского Союза».

Кирилл Абложевич выразил уверенность в том, что вся поездка будет наполнена интересными фактами, посещением мест, связанных с историческим прошлым Беларуси и России: «Это будет интересно. Но вместе с тем мы сможем познакомиться с ребятами из разных городов и подружиться. Я очень рад, что стал одним из 200 участников «Поезда Памяти». Это очень почетно!»

Молодой человек несет вахту в составе почетного караула в Гродно, является командиром волонтерского отряда «Дарим добро». Награжден дипломом третьей степени республиканского конкурса «Иди за мечтой», дипломом третьей степени областного конкурса «Голос Хатыни», дипломом первой степени районного этапа республиканского творческого конкурса «Соблюдаем законы дорог».

Проект «Поезд Памяти» инициирован главами верхних палат парламентов Беларуси и России — председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой и председателем Совета Федерации Российской Федерации Валентиной Матвиенко. Участниками патриотического проекта станут 200 белорусских и российских школьников, по 100 от каждой страны, которые смогут посетить 14 городов двух стран. 22 июня «Поезд Памяти» отправится в путь из Бреста и финиширует 3 июля в Минске. Проект посвящен Году исторической памяти и станет частью IX Форума регионов Беларуси и России.