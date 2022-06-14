Участник проекта «Поезд Памяти» Никита Райко: «Надеюсь узнать что-то новое о боевом пути прадеда»

Победитель областных этапов олимпиады по учебному предмету «Биология», участник заключительного этапа республиканской олимпиады по биологии 2020 – 2021 и 2021 – 2022 учебных годов Никита Райко признается: «Новость о том, что я включен в состав участников проекта «Поезд Памяти», стала для меня поной, но приятной неожиданностью».

Никита живет в городе Ивацевичи, учится в средней школе №1 и уже перешел в 11-й класс. В планах юноши – стать врачом, поэтому в будущем году собирается поступать в один из медицинских вузов страны.

– Хотя я больше увлекаюсь биологией, история как учебный предмет, история Беларуси в частности, мне так же нравятся. Мой прадед по отцовской линии принимал участие в Великой Отечественной войне, прошел фронтовыми дорогами от Москвы до границы с Польшей. Поэтому, надеюсь, что, участвуя в проекте, я узнаю что-то новое о боевом пути прадеда, о тех местах, где ему довелось побывать. Уверен, что в поездке будет интересно.

Кроме этого, жду новых встреч и знакомств. К поездке готовлюсь, интересуюсь маршрутом, программой. Замечательно, что в проекте участвуют ребята не только из Беларуси, но и из России. Я считаю, что такие проекты, как «Поезд Памяти», нужны современной молодежи. Они – одно из проявлений «народной дипломатии».

Инициаторами проекта «Поезд Памяти» выступают главы верхних палат парламентов Беларуси и России – председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова и председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко. Его цель – объединить и сплотить молодежь двух стран на основе общей истории 1941 – 1945 годов.

Олег ГРЕБЕННИКОВ, газета «Заря»