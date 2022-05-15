Ученики и педагоги Велутской СШ показали класс на республиканском уровне (Лунинецкий район)

12-13 мая 2022 года в г. Гродно с целью популяризации аграрных профессий среди выпускников школ, оказания методической помощи педагогам в организации и проведении факультативных занятий «Введение в аграрные профессии» проведено аграрно-педагогическое образовательное мероприятие «Агрогиада».

«Агрогиада» состояла из дистанционной и очной частей это 500 учащихся из агроклассов и около 200 преподавателей, которые ведут этот факультатив. В мероприятии прияло участие 38 команд со всей республики. До очного этапа дошли 181 ученик и 56 учителей.

Представляли Брестскую область учащиеся и педагоги из ГУО «Велутская средняя школа».

На протяжении двух дней ребята и педагогические работники посетили аграрную карусель, познакомились с направлениями деятельности и специальностями учреждений высшего образования аграрной направленности, приняли участие в хакатоне, квестомании, мастер-классах, тренингах. Проверили свои знания в рамках агро-олимпиады.

По итогам Агрогиады, команда “Трактор-Family” государственного учреждения образования «Велутская средняя школа» признана лучшей в мини-хакатоне «Строим сити-ферму» и награждена дипломом IIIстепени.

В индивидуальном зачете по итогам агро-олимпиады профессиональное жюри отметило учащихся Лунинецкого района, которые лучше всех справились с тремя непростыми заданиями.

Дипломом I степени награжден Сацкевич Антон Игоревич, учащийся ГУО «Велутская средняя школа».

Дипломом II степени награжден Ковальчук Михаил Александрович, учащийся ГУО «Велутская средняя школа».

Информация и фото отдела образования Лунинецкого райисполкома