Ученики и педагоги Велутской СШ показали класс на республиканском уровне (Лунинецкий район)
12-13 мая 2022 года в г. Гродно с целью популяризации аграрных профессий среди выпускников школ, оказания методической помощи педагогам в организации и проведении факультативных занятий «Введение в аграрные профессии» проведено аграрно-педагогическое образовательное мероприятие «Агрогиада».
«Агрогиада» состояла из дистанционной и очной частей это 500 учащихся из агроклассов и около 200 преподавателей, которые ведут этот факультатив. В мероприятии прияло участие 38 команд со всей республики. До очного этапа дошли 181 ученик и 56 учителей.
Представляли Брестскую область учащиеся и педагоги из ГУО «Велутская средняя школа».
На протяжении двух дней ребята и педагогические работники посетили аграрную карусель, познакомились с направлениями деятельности и специальностями учреждений высшего образования аграрной направленности, приняли участие в хакатоне, квестомании, мастер-классах, тренингах. Проверили свои знания в рамках агро-олимпиады.
По итогам Агрогиады, команда “Трактор-Family” государственного учреждения образования «Велутская средняя школа» признана лучшей в мини-хакатоне «Строим сити-ферму» и награждена дипломом IIIстепени.
В индивидуальном зачете по итогам агро-олимпиады профессиональное жюри отметило учащихся Лунинецкого района, которые лучше всех справились с тремя непростыми заданиями.
Дипломом I степени награжден Сацкевич Антон Игоревич, учащийся ГУО «Велутская средняя школа».
Дипломом II степени награжден Ковальчук Михаил Александрович, учащийся ГУО «Велутская средняя школа».
Информация и фото отдела образования Лунинецкого райисполкома