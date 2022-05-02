Ученый назвал наиболее вероятную гипотезу появления острого гепатита неизвестного происхождения

Эксперты предполагают, что появление у детей острого гепатита неизвестного происхождения возможно из-за аденовируса, сообщил ведущий научный сотрудник РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, кандидат медицинских наук, доцент Александр Петкевич в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА.

«Существует, наверное, шесть теорий, чем вызвано это заболевание. На первом месте среди причин — аденовирус. Называют его аденовирус 41-го типа. Следующее объяснение, что это, возможно, мутировавший аденовирус. То есть пока все вокруг аденовируса», — сказал Александр Петкевич

По данным ВОЗ, случаи острого гепатита неизвестного происхождения зарегистрированы у детей в 12 странах, включая Великобританию, Испанию, Израиль и США. Всего известно более чем о 170 случаях. «В России нет и в Беларуси тоже», — сказал ведущий научный сотрудник, отвечая на вопрос, стоит ли белорусам опасаться этого заболевания.

Александр Петкевич подчеркнул, что в Беларуси наблюдают за ситуацией. «Мы отслеживаем ситуацию. Посмотрим и будем выдавать рекомендации», — добавил он.