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Учреждения образования Лунинецкого района отмечены на областном уровне

25.02.2023
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24 февраля состоялось заседание Совета отдела по образованию Лунинецкого райисполкома на базе ГУО «Центр детского творчества г.Лунинца».

Руководитель отдела Николай Городковец  вручил дипломы главного управления по образованию Брестского облисполкома руководителям ГУО «Богдановская средняя школа Лунинецкого района» (диплом ΙΙ степени) и ГУО «Полесский детский сад» (диплом ΙΙΙ степени) за высокие показатели в развитии образования в 2022 году.

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

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