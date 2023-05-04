«Учёт имущества» Госконтроль выявляет факты занижения налогооблагаемой базы предприятиями и организациями в Брестской области

Комитетом государственного контроля Брестской области при проведении контрольно-аналитических мероприятий уделяется пристальное внимание вопросу надлежащего учета основных средств, сообщили «Лунінецкім навінам» в надзорном ведомстве.

Чтобы эффективно конкурировать на рынке, предприятия планируют свое развитие, модернизируют оборудование, совершенствуют технологические процессы. Для успешной реализации данных мероприятий любому хозяйственнику необходимо располагать реальными данными о финансовом положении предприятия, владеть достоверными сведениями об имуществе, находящемся в распоряжении (объеме, состоянии, правильности оценки), что возможно достоверно установить при проведении инвентаризации, сверив фактическое наличие и состояние имущества с данными бухучета.

Как показывают результаты контрольно-аналитических мероприятий Комитета, в ряде организаций инвентаризация либо вообще не проводится, либо проводится с нарушением законодательства, а зачастую формально.

Так, только в 2022-2023 годах при проведении в ходе проверок выборочных инвентаризаций, Комитетом устанавливались многочисленные факты как излишков, так и недостач товарно-материальных ценностей (доначислено более 500,0 тыс. руб. налогов).

Кроме того, установлены факты учета понесенных предприятиями расходов по модернизации и приобретении оборудования (в рамках реконструкции или модернизации, нового строительства) в составе затрат, а не отнесения их на увеличение стоимости объекта.

Подобного рода нарушения приводят с одной стороны к занижению стоимости таких основных средств, с другой – к завышению затрат, учитываемых при налогообложении, что, в свою очередь влечет занижение налогооблагаемой базы для налогов на недвижимость, прибыль, отчислений из прибыли (по результатам проверок уплачено порядка 1,0 млн. руб.).

К типичным нарушениям при учете основных средств, можно отнести также неверное определение технических характеристик объектов, нормативных сроков службы, и, соответственно, неверное применение норм амортизационных отчислений, определение остаточной их стоимости.

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