Удар С-300 как начало предвыборной кампании в Польше?

Очень странная история вокруг падения ракет С-300 в Польше. Тему сейчас пытаются некоторые замять, но уши торчат.

Очень странным выглядит весь этот сыр-бор. Польша подписала ещё пол года тому с Киевом пакет договоров, которые говорят о глубинной координации всех действий.

Но в случае ракет С-300 выходит на первый взгляд полная бездеятельность. Со стороны создаётся впечатление, что нет взаимодействия между военными Киева и Варшавы. Даже польские средства обнаружения, которые имелись в регионе и технически должны были зафиксировать ракету, её якобы проигнорировали. Да и журналистов особо не допустили в зону падения (несколько перевернутых снимков, обрывочное видео и все).

Не следует забывать об отсутствии каких-либо российских ракет в зоне на момент пуска С-300. Более того, интересен факт реакции Варшавы на инцидент. Вначале вопли о вине России, а после звонка из Вашингтона резкий молчок.

Какой из этого можно сделать вывод?

Исходя из степени зависимости Киева от Варшавы и глубокой координации их политики, не следует исключать, что данная акция является спланированной провокацией. На это указывают:

1. Снижение рейтингов правящей в Польше партии ПиС до критических значений (29-35% в зависимости от опроса), которые не просто отбрасывают возможность формирования однопартийного правительства, но и даже создания правой коалиции. Либеральная Гражданская платформа пытается создать антиПиСовскую коалицию с другими леволиберальными партиями. И по данным экзитполов перспектива этой коалиции сейчас набирает более 50%. Правая «Конфедерация» не горит желанием идти на сотрудничество с тонущей ПиС и готова откусывать у нее голоса. До выборов осталось меньше года (октябрь 2023) и реально вернуть рейтинги ПиС при недоверии её лидерам 2/3 населения страны практически невозможно.

2. Ухудшение социально-экономической ситуации с инфляцией в 17% и ростом недовольства населения. Более того, перспектива недовольства может перерасти в этнические. Мол, беженцы из Украины забирают социалку, рабочие места и усиливают инфляцию.

3. Предельно странная и непрозрачная реакция Киева и Варшавы с определённым дистанцированием от Вашингтона.

На этом фоне сплотиться вокруг борьбы с «врагом из Москвы» становится проверенной политтехнологией на самих же поляках. Здесь работают два сценария. Либо образ врага, милитаризм, борьба — это избирательная стратегия ПиС. Либо стратегией будет провокация с объявлением военного положения и отменой выборов.

Первому сценарию содействует укорененная русофобия в польском обществе, которой легко манипулировать. Согласно данным социологического исследования агентства SW Research, ок. 60% граждан Польши выступают против ослабления или полной отмены антироссийских санкций даже в условиях роста цен на энергоносители. Четверть опрошенных затруднились ответить, а 16% высказались против санкций. Объединить вокруг себя поляков на русофобской платформе: ни это ли мечта ПиС в ситуации критической утраты доверия граждан?

Следует напомнить, что в 1939 году через немецкую провокацию на польской границе началась война.

И плевать клану Качинского на внешнеполитические последствия этой авантюры. Им главное удержаться у власти любой ценой. Ручной киевский режим готов быть и здесь инструментом. Ему же тоже надо обострение, увеличение финансирования своих милитарных инициатив и приковывание на себе внимания Запада.

Петр Петровский

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