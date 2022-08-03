Удостоверения, льготы и населенные пункты Лунинецкого района в зоне загрязнения ЧАЭС

О выдаче удостоверения пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий

Выдача удостоверения пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий является административной процедурой, для осуществления которой в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» необходимо принятие решения об установлении статуса участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий (статуса пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий).

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 6 января 2009 года «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» (далее – Закон) к гражданам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, относятся:

участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий;

население, потерпевшее от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий.

Гражданам, относящимся к указанным категориям, устанавливаются соответственно статусы: участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий или потерпевшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий.

Порядок установления гражданам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, вышеназванных статусов для выдачи удостоверений пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий определен Положением о порядке установления гражданам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, статуса участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, статуса потерпевшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, а также выдачи документов, подтверждающих право на льготы, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 2009 г. № 1170 (далее – Положение).

За удостоверением пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий гражданин с заявлением, паспортом гражданина Республики Беларусь или иным документом, удостоверяющим личность, двумя фотографиями 30*40 мм обращается в службу «одно окно» Лунинецкого райисполкома. Выдача удостоверения производится в течение 5 дней после вынесения комиссией решения об установлении статуса участника ликвидации. Плата за выдачу удостоверения пострадавшего не взымается.

Прием заинтересованных лиц в службе «одно окно» осуществляется ежедневно по рабочим дням: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, среда с 8.00 до 20.00 (телефоны: 34853, 55101, 55108, 142).

Перечень населенных пунктов Лунинецкого района Брестской области, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 8 февраля 2021 года № 75 (вступило в силу с 12.02.2021 года):

зона проживания с периодическим радиационным контролем — территория с плотностью загрязнения почв цезием-137 от 1 до 5 Ки/кв. км либо стронцием-90 от 0,15 до 0,5 Ки/кв. км или плутонием-238, 239, 240 от 0,01 до 0,02 Ки/кв. км, на которой средняя годовая эффективная доза облучения населения не должна превышать (над уровнем естественного и техногенного фона) 1 мЗв в год:

Наименование горсельисполкома Наименование населенного пункта Районное подчинение г. Лунинец г. Микашевичи Вульковский дер. Бродница агрогородок Вулька-2 дер. Галый Бор дер. Добрая Воля дер. Застенок агрогородок Красная Воля Городокский дер. Бабы дер. Дребск агрогородок Кожан-Городок Дворецкий дер. Борки дер. Вичин дер. Лодино дер. Любожердье дер. Озерница дер. Поле дер. Ракитно дер. Сосновка дер. Средиборье дер. Яжевки дер. Язвинки Дятловичский дер. Боровцы агрогородок Дятловичи дер. Куповцы Лахвенский дер. Барсуково дер. Лахва дер. Лаховка агрогородок Любань дер. Периново Лунинский агрогородок Вулька-1 дер. Мелесница Редигеровский агрогородок Редигерово дер.Флерово дер.Черебасово Синкевичский дер. Гряда дер.Мокрово дер.Намокрово дер.Острово агрогородок Синкевичи дер. Ситницкий Двор дер.Ситница Чучевичский дер.Луги

Участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, которым выданы удостоверения пострадавшего, имеют право на следующие льготы:

Закон (извлечение)

Статья 18. Льготы гражданам, заболевшим и перенесшим лучевую болезнь, инвалидам (детям-инвалидам) вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий

1. Граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, инвалиды вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий имеют право на:

1.1. медицинское обслуживание при выходе на пенсию в организациях здравоохранения, к которым они были прикреплены по последнему месту работы, военной службы или службы;

1.2. первоочередное определение в учреждения социального обслуживания, осуществляющие стационарное социальное обслуживание;

1.3. выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднедневного заработка за календарные дни, удостоверенные листком нетрудоспособности;

1.4. первоочередное обслуживание в организациях здравоохранения, связи, службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, технического обслуживания и ремонта транспортных средств;

1.5. исключен;

1.6. получение, если они состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилых помещений социального пользования государственного жилищного фонда, построенных за счет средств республиканского бюджета, направляемых на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь;

1.7. исключен.

2. Граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, инвалиды I и II группы вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, дети-инвалиды вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий имеют право на:

2.1. бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов, металлоакрилатов (металлокомпозитов), металлокерамики и фарфора, а также нанесения защитно-декоративного покрытия из нитрид-титана) в государственных организациях здравоохранения по месту жительства, обеспечение иными техническими средствами социальной реабилитации в соответствии с Государственным реестром (перечнем) технических средств социальной реабилитации в порядке и на условиях, определяемых Советом Министров Республики Беларусь;

2.2. бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах городских линий, внутреннем водном транспорте общего пользования, осуществляющем городские перевозки пассажиров в регулярном сообщении, городском электрическом транспорте и в метрополитене, на автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем городские автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, кроме такси, независимо от места жительства, а проживающие на территории сельсоветов, поселков городского типа и городов районного подчинения, являющихся административно-территориальными единицами, поселков городского типа, являющихся территориальными единицами (в случае, если они являются административными центрами районов), городов районного подчинения, являющихся территориальными единицами, – также на автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем междугородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, в пределах границ района по месту жительства;

2.3. бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах региональных линий экономкласса, внутреннем водном транспорте общего пользования, осуществляющем пригородные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, кроме такси.

3. Граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, инвалиды I и II группы вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий имеют право на 90-процентную скидку со стоимости лекарственных средств, выдаваемых по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, а с хирургическими заболеваниями – также перевязочных материалов (при наличии соответствующего медицинского заключения) в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь.

4. Дети-инвалиды вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий имеют право на:

4.1. бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь;

4.2. исключен;

4.3. первоочередное определение в учреждения социального обслуживания, осуществляющие стационарное социальное обслуживание;

4.4. первоочередное обслуживание в организациях здравоохранения, связи, службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, технического обслуживания и ремонта транспортных средств.

5. Граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, инвалиды I и II группы вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, не имеющие трудоспособных членов семьи, обязанных по закону их содержать, и проживающие одни либо только с инвалидами I или II группы и (или) с неработающими пенсионерами, достигшими общеустановленного пенсионного возраста, имеют право на:

5.1. 50-процентную скидку с платы за техническое обслуживание и (или) пользование жилым помещением в пределах 20 квадратных метров общей площади занимаемого жилого помещения;

5.2. 50-процентную скидку с платы за техническое обслуживание лифта и коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), газо-, электро- и теплоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами, снабжение сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных установок) по установленным в соответствии с законодательством Республики Беларусь субсидируемым государством тарифам (ценам) для населения в пределах утвержденных норм потребления, а проживающие в домах без центрального отопления – за топливо, приобретаемое в пределах норм, установленных законодательством Республики Беларусь для продажи населению.

6. Неработающие граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, неработающие инвалиды І и ІІ группы вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, дети-инвалиды вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий имеют право на первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) или оздоровление (при отсутствии медицинских противопоказаний) в порядке и на условиях, определяемых законодательными актами Республики Беларусь.

7. Граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, инвалиды вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, дети-инвалиды вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий имеют право на:

7.1. зачисление вне конкурса или преимущественное право на зачисление при равном общем количестве баллов для получения профессионально-технического образования, преимущественное право на зачисление при равном общем количестве баллов для получения среднего специального, высшего образования в порядке и на условиях, установленных законодательными актами Республики Беларусь, с обеспечением иногородних обучающихся местами для проживания в общежитиях на период обучения;

7.2. прием вне конкурса на факультеты довузовской подготовки, подготовительные отделения с обязательным обеспечением иногородних обучающихся местами для проживания в общежитиях.

8. Граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, инвалиды вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС имеют право на:

8.1. использование трудового отпуска в летнее или другое удобное для них время, а также получение социального отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью 14 календарных дней в году;

8.2. преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников при равной производительности труда и квалификации.

9. Инвалиды I и II группы вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий имеют право на первоочередное вступление в гаражные кооперативы и кооперативы, осуществляющие эксплуатацию автомобильных стоянок.

Статья 19. Льготы гражданам, принимавшим участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986–1987 годах в зоне эвакуации (отчуждения), и участникам ликвидации других радиационных аварий

1. Граждане, указанные в подпункте 1.1 пункта 1, подпунктах 3.1–3.4 пункта 3 статьи 13 настоящего Закона, имеют право на:

1.1. медицинское обслуживание при выходе на пенсию в организациях здравоохранения, к которым они были прикреплены по последнему месту работы, военной службы или службы;

1.2. первоочередное определение в учреждения социального обслуживания, осуществляющие стационарное социальное обслуживание;

1.3. первоочередное обслуживание в организациях здравоохранения;

1.4. выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднедневного заработка за календарные дни, удостоверенные листком нетрудоспособности;

1.5. исключен;

1.6. исключен.

2. Граждане, указанные в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 13 настоящего Закона, имеют право на:

2.1. использование трудового отпуска в летнее или другое удобное для них время, а также получение социального отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью 14 календарных дней в году;

2.2. преимущественное право на зачисление при равном общем количестве баллов для получения профессионально-технического, среднего специального, высшего образования в порядке и на условиях, установленных законодательными актами Республики Беларусь, с обеспечением иногородних обучающихся местами для проживания в общежитиях на период обучения;

2.21. прием вне конкурса на факультеты довузовской подготовки, подготовительные отделения с обязательным обеспечением иногородних обучающихся местами для проживания в общежитиях;

2.3. преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников при равной производительности труда и квалификации;

2.4. первоочередное вступление в гаражные кооперативы и кооперативы, осуществляющие эксплуатацию автомобильных стоянок.

Статья 20. Льготы гражданам, принимавшим участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988–1989 годах в зоне эвакуации (отчуждения), в 1986–1987 годах – в зоне первоочередного отселения или зоне последующего отселения, и участникам ликвидации других радиационных аварий

1. Граждане, указанные в подпунктах 1.2 и 1.3 пункта 1, подпункте 3.5 пункта 3 статьи 13 настоящего Закона, имеют право на:

1.1. медицинское обслуживание при выходе на пенсию в организациях здравоохранения, к которым они были прикреплены по последнему месту работы, военной службы или службы;

1.2. выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднедневного заработка за календарные дни, удостоверенные листком нетрудоспособности;

1.3. первоочередное определение в учреждения социального обслуживания, осуществляющие стационарное социальное обслуживание;

1.4. первоочередное обслуживание в организациях здравоохранения.

2. Граждане, указанные в подпунктах 1.2 и 1.3 пункта 1 статьи 13 настоящего Закона, имеют право на:

2.1. использование трудового отпуска в летнее или другое удобное для них время;

2.2. преимущественное право на зачисление при равном общем количестве баллов для получения профессионально-технического, среднего специального, высшего образования в порядке и на условиях, установленных законодательными актами Республики Беларусь, с обеспечением иногородних обучающихся местами для проживания в общежитиях на период обучения;

2.21. прием вне конкурса на факультеты довузовской подготовки, подготовительные отделения с обязательным обеспечением иногородних обучающихся местами для проживания в общежитиях;

2.3. преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников при равной производительности труда и квалификации;

2.4. первоочередное вступление в гаражные кооперативы и кооперативы, осуществляющие эксплуатацию автомобильных стоянок.