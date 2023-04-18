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Указ о контроле за проведением вступительной кампании и график ЦТ

18.04.2023
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 апреля подписал указ №109 «О контроле за проведением вступительной кампании». Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Согласно документу, создана государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения всех этапов вступительной кампании в 2023 году, включая централизованный экзамен в рамках итоговой аттестации за курс средней школы.

Председателем комиссии назначен заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, а в ее состав включены члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей Национального собрания, представители органов государственного управления, контролирующих органов и общественных организаций.

Введен разноуровневый контроль за вступительной кампанией и персональная ответственность руководителей госорганов и местной вертикали. Комитет государственного контроля ответственен за соблюдение законодательства при подготовке и проведении вступительной кампании. Представители госорганов, общественных объединений и педагогические работники — за вступительные испытания непосредственно в учреждениях образования.

Информационно-методическое сопровождение вступительной кампании обеспечит Минобразования совместно с местными органами власти.

Реализация указа позволит обеспечить защиту прав и законных интересов граждан при поступлении в учреждения высшего и среднего специального образования, принять в случае необходимости оперативные меры реагирования для исключения нарушений законодательства.

belta.by

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