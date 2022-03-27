Украина вербует наёмников со всего мира: что их ждёт? (видео)

Украина вербует боевиков со всего мира и для этого созданы специальные ресурсы с пошаговой инструкцией как попасть в так называемый «Интернациональный легион». Интересно, что посредниками выступают украинские посольства — именно их телефоны указаны для связи.

Известно, что на стороне Украины выступает террористическая тактическая группа «Беларусь», которая входит в «Правый сектор». Но стоит понимать, что власти Украины используют наёмников как пушечное мясо, так что участи белорусских боевиков не стоит завидовать — избавляются от всех, кто слишком много знает.