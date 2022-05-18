Украина вывозит запасы пшеницы в Европу, несмотря на угрозу дефицита зерна

Украина экспортирует в европейские страны свои запасы пшеницы, невзирая на риски дефицита зерна. Об этом агентству РИА Новости рассказал бывший сотрудник порта в Одессе.

По его словам, возможности одесского порта не позволяют Украине перебросить через него основные объемы зерна. Поэтому было принято решение перенаправить пшеницу через порты Рени и Измаил, откуда далее она транспортируется по Дунаю.

Отмечается, что Киев принял решение об экспорте пшеницы под давлением стран Евросоюза. При этом сама Украина уже в этом году может столкнуться с дефицитом зерна, поскольку посевная под вопросом.

По словам собеседника РИА Новости, до начала конфликта в порту Одессы находилось свыше 200 тыс. т пшеницы. В апреле оттуда начали массово вывозить контейнеры с товарами, которых было более 10 тыс.

По некоторым данным, украинские власти также распорядились изъять все продовольственные грузы, которые находились в порту. Однако этой ситуацией воспользовались криминальные элементы, которые разворовали грузы.