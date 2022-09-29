Украинцы в Беларуси и при чем здесь указ Лукашенко?

Они смотрят на меня с экрана телефона смеющимися глазами, лишь изредка вздыхая, возвращаясь к событиям 2014 года. Мои собеседники — бывшие граждане Украины, сбежавшие от войны в Беларусь. Бывшие, потому что теперь у них новый дом и новое будущее. Мы пообщались с украинцами из разных уголков Беларуси. Их истории — одинаковые, но в то же время такие разные — никого не оставляют равнодушными. Но как же все начиналось.

В 2014 году, когда в Украине случились революция и силовой захват власти, а затем вооруженный конфликт в Донбассе, Беларусь не осталась в стороне от этих событий. Республика активно включилась в организацию переговорного процесса, а параллельно начала принимать украинских беженцев, массово покидавших охваченные перекрестным огнем территории.

«Уже тысячи беженцев из Украины приехали в Россию и Беларусь, спасая собственную жизнь и жизни своих детей. И мы не имеем права отмахнуться от этих людей. Мы должны по-братски, по-соседски им помочь, тем более это — наши люди, не чужие нам люди», — заявлял в 2014-м Александр Лукашенко.

Видимо, белорусские власти смотрели трезво на ситуацию и отдавали себе отчет в том, что быстро урегулировать случившийся конфликт не получится. А значит, приезжающие в Беларусь украинцы, число которых росло в геометрической прогрессии, нуждались в особых мерах поддержки. Поэтому Президент Беларуси 30 августа 2014 года подписал указ о поддержке жителей Луганской и Донецкой областей. Для многих украинцев он стал шансом. Шансом начать новую жизнь. Жизнь, у которой есть будущее.

— Понимаете, мы не видели будущее для своих детей в первую очередь. Та ситуация, которая начиналась, на тот момент… Это к чему-то шло 8 лет назад. Переехали сюда — нам все понравилось. Мы не видели другого варианта, как здесь остаться на дальнейшее проживание. Чтобы жить дальше, растить детей, работать, просто жить, — вспоминает те времена Игорь Канзиба.

В 2014 году он перебрался в Беларусь вместе с супругой и маленьким ребенком. За ними вскоре уехали и родители жены. Семья продала в Украине дом и купила себе жилье в Добруше. Здесь у них родился второй ребенок.

— Я хочу вам сказать, здесь очень хорошо. Очень такой зеленый, хороший городок, уютный, красивый, а самое главное — спокойный. Мы очень довольны. Дети работают. Здесь у нас родился внук Кирюша. Мы очень довольны, что переехали. А с той ситуацией, что сейчас на Украине, конечно, сравнивать нечего. Когда ты просыпаешься — мирное небо, спокойное. И жить хочется, и радоваться, — признается Анна Майор, свекровь Игоря.

А кто-то, как еще одна из наших новых знакомых Екатерина Гончарова, вскочил в прямом смысле в последний вагон, чтобы успеть перебраться в Беларусь. Спустя две недели вокзал, с которого начался путь семьи Гончаровых в Беларусь, полностью разбомбили. Кстати, их трогательную историю вы можете прочитать в специальном репортаже БЕЛТА.

— Нам очень помог Александр Григорьевич. Заочно, можно сказать. Первый шаг, который нам очень помог, это был указ в 2014 году о том, что мы можем со своими дипломами работать здесь без подтверждения своего образования. И второе — не нужно было оплачивать государственные пошлины за оформление вида на жительство. Также мы были обеспечены бесплатным медицинским обслуживанием, — говорит ставшая уже минчанкой Екатерина.

А для некоторых Беларусь стала новым домом, потому что родина отмахнулась от своих граждан. Особенно от тех, кто оказался по ту сторону линии огня.

— Я жила в городе Углегорске Донецкой области. В конце 2014-го там как раз проходила линия фронта. Город очень сильно пострадал, и больница, в которой я проходила интернатуру сразу после университета, была разрушена. Я обратилась в Министерство здравоохранения, чтобы меня перевели в другую область, чтобы я окончила обучение. Они тогда категорически сказали, что раз наша область начала войну, справляйтесь с этим сами, мы вам ничем помочь не можем, — рассказывает о пережитом Антонина Обертюхина.

Главная загвоздка заключалась в том, что интерн не могла предоставить украинским чиновникам необходимые документы — за ними пришлось бы ехать в зону боевых действий. С другой стороны, для Минздрава такая ситуация не была проблемой, но оказалась делом принципа. Это было странным, учитывая, что Антонина училась за счет бюджета. Но вскоре девушка узнала о вышедшем в Беларуси указе, который обещал поддержать украинцев из пострадавших территорий, в том числе и в образовании. Она решила воспользоваться этой возможностью и не прогадала — теперь работает врачом в Дятлово.

В 2014 году белорусские власти упростили и процедуру назначения пособий гражданам Донбасса, предоставили им право на получение образования наравне с белорусами. Учебники, питание, места в общежитиях — к украинцам, особенно самым маленьким, отнеслись как к своим.

— Первый год мы просто приходили в себя от этого скорого бегства из Украины. Вы же понимаете: поехали с детьми под мышкой, пара чемоданов и все. Сразу показалось, что хорошо. Просто душой отдохнули, можно сказать. Приехали — помогли, люди доброжелательно отнеслись, как руководство, так и односельчане, — рассказывает Денис Жураковский из Жлобина.

Вместе с супругой и детьми они тоже нашли приют в Беларуси. Сперва работали в Рогачевском районе в школе. Через какое-то время переехали в Жлобин. Как многодетной семье им удалось обзавестись жильем на льготных условиях.

— На Украине вопрос с жильем всегда был острым. Таких льгот по получению жилья, что очень важно, там нет. Таких программ там нет и не предвидится, — считает Денис.

— Мы пользовались всеми льготами и сейчас пользуемся, как многодетная семья. Трое детей у нас. Оплата учебников, оплата за детский сад, питание в школе. Платили декретные. Мы получали даже питание на ребенка: консервы всякие, пюрешки. Все было. Единственное, только платное медицинское обслуживание. В остальном мы чувствовали себя как полноценные граждане Беларуси, — делится еще одна жительница Жлобина, учительница иностранного языка Ирина Лидер. — Мы, когда переехали в Жлобин, стали в очередь на жилье. В общую. Потом мы стали как многодетные, и через год уже получили квартиру.

В 2014 году поток трудовых мигрантов из Украины увеличился в 3 раза и составил почти 18 тыс. человек. Добавьте к этой цифре тысячи людей, бежавших из зоны боевых действий. И хотя чиновники переживали, что массовый поток украинцев всколыхнет ситуацию на рынке труда, Президент оказался не против здоровой конкуренции. «Примем всех, кто хочет жить и нормально трудиться», — заявил Александр Лукашенко.

— Не было с трудоустройством проблем. Я по образованию учитель английского. И когда мы приезжали в Беларусь, сначала, до нашего приезда, ездила свекровь на разведку. Так как учителя везде требуются, и в первую очередь в деревне, нас с руками-ногами взяли. Муж был физруком, я — учителем английского. Все помогали, шли навстречу, — рассказывает Ирина Лидер.

— Быстро получили документы, буквально в течение двух недель, и поехали в Рогачевский район учительствовать. У меня была возможность съездить в Беларусь перед окончательным переездом, и в отделе образования мы еще выбирали, где будем учителями работать. Мы не планируем возвращаться назад. Мы здесь укоренились. Жена работает в школе на хорошей должности, я теперь работаю тренером-массажистом в хоккейном клубе в экстралиге. То есть мы нашли себя, — говорит Денис Жураковский.

Следующим шагом в качестве мер поддержки стала особая процедура предоставления украинцам белорусского гражданства. С августа 2021 года белорусские паспорта получили более 5,5 тыс. украинцев. Указы Президента посыпались как яблоки.

«В августе прошлого года я попросил ускорить предоставление гражданства украинцам. По понятным причинам. В общем-то, это наши люди. Они связали свою жизнь с Беларусью — соблюдают законы, растят детей, трудоустроены, работают хорошо в сельском хозяйстве, образовании, медицине и даже науке. За год белорусские паспорта выданы уже порядка пяти тысячам украинцев», — рассказывал на недавнем сентябрьском совещании глава государства.

Вместе с тем Президент решил тогда обратиться и к белорусам. Если они вдруг переживают, что национальные паспорта раздаются налево и направо.

«Я вижу озабоченность некоторых наших граждан Беларуси о том, что надо бы поаккуратнее относиться к приему в гражданство да и вообще к допуску на территорию Беларуси граждан Украины. Я хочу этим людям сказать, что беспокоиться не надо. Мы все понимаем и видим», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Причем получение белорусского гражданства для украинцев не просто корочка. Поверьте, у них было время все взвесить и обдумать.

— Я здесь живу, у меня здесь уже образовалась семья. Я посчитала, что должно быть гражданство. Я не собираюсь возвращаться, это точно. Я буду оставаться здесь, жить и работать. Да, я скучаю по своим родителям очень сильно, но возвращаться точно не буду, — признается Антонина Обертюхина.

Получила белорусское гражданство и уже знакомая нам семья Гончаровых:

— Мы рады были стать гражданами Беларуси, потому что, в принципе, это для нас… Для меня это родина, потому что отец из Беларуси. Мы чувствовали себя неущемленными. Наверное, это единственная страна в СНГ, где действительно еще уверен за своих детей. Безопасность здесь на высшем уровне.

Остаться в Беларуси решила и семья Дениса Жураковского:

— Просто мы решили остаться здесь жить, значит, надо менять гражданство, раз предоставляется такая возможность. Надо закрепить себя статусом гражданина. И детям, наверное, в будущем проще будет получить образование достойное, устроиться на работу и не связываться с бюрократической машиной Украины, которая очень сложная, запутанная, по большому счету устроена так, чтобы как можно более усложнить жизнь своим гражданам.

С течением времени ситуация в Донбассе не скажем что нормализовалась, но стала обыденной. К то полыхающему, то тлеющему конфликту привыкли и местные жители, и мировое сообщество. Сложно представить, но для людей это потихоньку стало новой нормальностью.

Поток мигрантов из Украины ожидаемо начал снижаться, но в поддержке украинцы все еще нуждались. На имя Президента стали поступать просьбы принять на оздоровление детей из Донбасса. И глава государства не просто поддержал эту инициативу — приглашать в Беларусь их стали на регулярной основе.

Изначально просьбу от донецких общественных организаций Александру Лукашенко передал паралимпиец и общественный деятель Алексей Талай.

— Я попросил его о поддержке. Получив ее, мы смогли реализовать сначала приезд детей с ограниченными возможностями. Мы старались это не афишировать, очень переживали за безопасность. Сегодня эта волна продолжает набирать свою силу. Совсем недавно приехала вторая группа — 350 детей плюс сопровождающие лица, — рассказал нам Алексей Талай.

Помимо отдыха и оздоровления для детей из Донбасса был организован учебный процесс. В Беларуси их ждали экскурсии и культурные мероприятия.

— Покупаться скорее хочу, потому что в Донецке нет воды из-за обстрелов. Все ждут бассейна! Хотим в зоопарк! Я очень жду, чтобы нам показали что-нибудь интересное в городе! Я посмотрела по карте, что тут есть Дворец искусств, хочу, чтобы нас туда сводили, — перебивали друг друга детишки, только-только успев сойти с поезда.

Среди них были и ребята из Мариуполя, где совсем недавно шли ожесточенные бои.

— Они были вытащены из подвалов. Они голодали, жили в холоде. Днями могли не выходить на улицу. А сегодня они нам говорят: «Мы хотим повеселиться, мы хотим дискотеку в лагере». И душа радуется: дети оживают! — улыбается Алексей Талай.

В этом году война перевернула жизнь Украины и обычным людям снова понадобилась защита. И снова в Беларусь хлынул поток беженцев. На этот раз из всей страны.

— Новая волна прибывающих граждан Украины возникла после начала специальной военной операции Российской Федерации. С 24 февраля в Беларусь прибыли более 55 тыс. украинцев. Органами внутренних дел рассмотрено более 5,8 тыс. ходатайств о предоставлении гражданства. По 4,9 тыс. ходатайств уже приняты положительные решения, и украинцы стали белорусскими гражданами, — привел статистику начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

В сентябре Президент обновил указ 2014 года, чтобы поддержать всех украинцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Им предоставлено право наравне с белорусскими гражданами получать дошкольное, общее, среднее специальное и высшее образование за счет бюджета или платно.

А как решен вопрос с детскими пособиями и пенсиями? Украинцам не надо предоставлять документы, подтверждающие прекращение этих выплат у себя в стране. Ведь понятно, что в настоящее время это объективно невозможно. Выплачивать пенсии украинцам будут по тем же нормам и на тех же условиях, как и белорусам. По этим вопросам необходимо обращаться в управление по труду, занятости и социальной защите по месту регистрации. Детские пособия также будут назначаться по государственным нормам. При этом обязательно должно быть или разрешение на временное проживание, или вид на жительство.

Граждан Украины также освободили от уплаты самых разных госпошлин. Таким же образом упростили жизнь и белорусским нанимателям, принимающим на работу украинцев.

«Приезжают к нам украинцы — мы без задержки им даем гражданство. Как они работают в основном! И рады. Почему? Потому что они горе пережили, они перенесли войну. И это наши люди. Мы их не должны обижать», — эти слова Александра Лукашенко, сказанные им в Пружанском районе, необходимо запомнить всем.

К сожалению, времена сегодня непростые. Для всех. Нам трудно предугадать, что будет завтра, не говоря уже о планировании на годы вперед. Но все украинцы, с которыми нам удалось пообщаться, настроены позитивно: даже живя одним днем, они уверены в своем будущем и будущем своих детей. Это, вы сами знаете, дорогого стоит.

— Я была рада услышать, что несколько дней назад этот указ вышел не только для жителей Донецкой или Луганской областей, а для всех украинцев, которые сейчас вынуждены бежать. Люди беженцами не хотят быть. Они хотят просто спокойно работать, жить и знать, что завтра у них будет мирное небо над головой. Это самое главное, — убеждена Екатерина Гончарова.

Беларусь всегда готова подставить плечо украинцам, да и другим соседям и народам. Но скажу (кому-то может показаться) крамольную вещь. Мне бы хотелось, чтобы этот указ как можно скорее утратил свою силу. Всего лишь по одной причине: у Украины и украинцев должно быть свое будущее. Будущее, которое не потребует подписания подобных документов.

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