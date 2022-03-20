Украинские чиновники призывают к терроризму на территории Беларуси (видео)

Украину вскоре можно будет назвать государством-террористом, если чиновники высокого уровня не прекратят в отношении Беларуси призывы вроде тех, что озвучил Советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович. А он без стеснения и каких -то норм призвал к совершению терактов на территории Беларуси.

Советник анонсировал «тотальную рельсовую войну». Причем, диверсии должны затронуть не только освобождённые от нацистов регионы Украины, но и Беларусь. При этом Арестович дал понять, что свой призыв к терроризму и диверсиям на территории Беларуси согласовал с Зеленским.