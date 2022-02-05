Украинский политик ВОЛГА о подготовке к войне с Россией, Лукашенко, уроках Майдана, влиянии Запада (видео)

00:00 В отличие от высшего руководства Украины, которое подвержено влиянию Запада, простые люди и часть политиков настроены по отношению к Беларуси совершенно иначе. Это показывают и рейтинги, по которым Александр Лукашенко входит в топ мировых лидеров. Василий Волга – лидер украинской партии «Союз левых Сил» – 3 февраля гость программы «Марков. Ничего личного».

👉 Смотрите в программе:

00:22 Путь Василия Волги от офицера атомного подводного флота Советского Союза до кандидата в президенты Украины и конфликтов с сыном Януковича

03:05 Многие думали, что я буду на стороне Майдана из-за обиды на Януковича, но не могу поддержать переворот и убийства

03:32 Волга пережил покушение на свою жизнь, а после искал приюта в Беларуси; надеется, что Украина будет снова с Беларусью и Россией

06:18 Василий Волга готов помочь Евгению Шевченко баллотироваться в президенты Украины

08:29 За последние 7 лет с карты Украины исчезло 5 отраслей промышленности, экономика страны скукожилась

09:31 Лукашенко – фигура, которая дает модель стабильности и развития, а украинцы ищут модель, на которую можно ориентироваться, и тут свои взоры обращают на Беларусь

10:57 Лукашенко самый сильный президент в мире, в чем его сила? Лишь он один из президентов постсоветского пространства смог длительное время успешно противостоять власти денег

13:11 Основная масса белорусов приходит к осознанию ценности государства как явления, гарантирующего в первую очередь безопасность

15:44 Обсуждение Конституции и предстоящий референдум – это попытка залечить белорусское тело, израненное событиями 2020 года, когда хотели разрезать Беларусь по живому – так же, как когда-то разрезали Украину

17:02 Волга хочет вернуться в Украину и рассказать, какой белорусский опыт можно применить там

18:15 О преступности требований изменений без ответственного отношения к тому, чего ты хочешь и как это должно выглядеть

18:57 О разнице в Конституции Беларуси и Конституции Украины: в Беларуси гражданин несет ответственность перед государством, как и государство перед ним

20:18 В Украине действительно готовятся к войне с Россией после эвакуации дипломатов, люди действительно задумались

23:02 Вопрос в том, какова конечная цель нагнетания, в Европе не могут преодолеть конфликт, так как большинство СМИ там обеспечиваются и контролируются США

25:47 От 10 до 20% украинцев радикально настроены, под воздействием СМИ многие покупают автоматы и готовятся к войне с Россией

28:02 Западная пропаганда уготовила Беларуси роль демона

30:20 Об отношении Василия Волги к тому, что «беглые» белорусы призывают к санкциям против собственного народа, почему они так хотят обнищания народа

33:55 Кому анонсированные новые, «невиданные» санкции против России причинят наибольший вред? Европе

38:55 США не заинтересованы в нормализации отношений Украины и России, будут душить до последнего, это их Крестовый поход

42:53 Смогут ли украинцы после всего пережитого и дальше украинцами зваться? «У нас выхода нет, нужно выздоравливать – возвращаться к труду, дисциплине»