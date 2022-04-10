Украинский политик: возрождение нацизма в Украине началось 30 лет назад

Западноевропейские страны и Соединенные Штаты Америки начали возрождение нацизма в Украине 30 лет назад. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил политик, экс-депутат Верховной рады Украины от Партии регионов Алексей Журавко.

«Важно понимать, что такое денацификация и что такое спецоперация. Для меня денацификация — это уничтожение того строя, который сегодня убивает собственных людей, фашизма и нацизма, которые приводят к агрессии в отношении мирного населения. Это если говорить по-простому», — сказал Алексей Журавко.

Он подчеркнул: в Украине идет не война, а спецоперация. «Она ведется против злобных людей, которые взращены Европой, американцами и англичанами. Вот это все нужно убрать и со временем вернуть то наше прошлое, ту историю, тот факт, что мы народ-победитель», — считает экс-депутат Верховной рады.

По его мнению, возрождение нацизма в Украине началось 30 лет назад: «Планомерно и четко Европа, Америка, Канада взращивали этих нацистов в Западной Украине. Вот и все».

Он назвал несколько факторов, которые, по его мнению, привели к нацификации Украины. «Продажность власти — раз. Вседозволенность — два. Выбирали людей, которые не любили, по сути, свою страну и относились к ней просто как к заработку. И сопутствующие факторы этому помогли. Европа подогревала Украину деньгами, какой-то бизнес работал, все успокоились и прекратили думать и читать. Вот это и привело к нацификации. Молодежь росла на кинофильмах, которые, допустим, мне чужды. Они не имеют ничего общего с нашей историей. В этих фильмах показывают разруху, кровь и бандитов», — заключил Алексей Журавко.

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