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Украинское правительство запретило бойцам «Азова» сдаваться в плен (видео)

25.04.2022
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Бойцы «Азова», засев на «Азовстали», ждут, что к ним придёт помощь, но Зеленский, Арестович и командование «Азова» заявили: деблокада невозможна, а бойцов ждёт «героическая смерть». Украинское государство приготовило новый миф о защитниках «мариупольской крепости», где якобы засели не убийцы и каратели из «Азова», которые мучили Донбасс 8 лет, а эпические герои — спартанцы 21 века.

Риторику изменили и западные СМИ: «азовцы» теперь не преступники (какими считались по законодательству ранее), а бойцы правых взглядов. Кто и как делает из неонацистов и расистов — мучеников? В рубрике Екатерины Тихомировой.

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