Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Владимир Владимирович Макей родился в 1958 году в Гродненской области.

В 1980 году окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков, в 1993 году — Дипломатическую академию МИД Австрии.

В 1980-1993 годах служил в Вооруженных Силах СССР, Беларуси. Был полковником запаса. В 1993-1995 годах — третий секретарь управления информации и гуманитарного сотрудничества, второй секретарь отдела анализа и прогнозирования, второй секретарь секретариата министра МИД Беларуси. В 1995-1996 годах — заместитель начальника службы государственного протокола МИД. В 1996-1999 годах — представитель Республики Беларусь при Совете Европы, советник посольства Беларуси во Франции. В 1999-2000 годах — начальник управления общеевропейского сотрудничества МИД Беларуси. В 2000-2008 годах — помощник Президента Беларуси. В 2008-2012 годах — глава Администрации Президента Беларуси.

C 22 августа 2012 года Владимир Макей занимал пост министра иностранных дел Беларуси. Имел дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла.

belta.by