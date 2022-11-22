Умеют работать и отдыхать работники сельхозпредприятий Лунинецкого района

Профсоюзные комитеты на постоянной основе занимаются организацией отдыха работников сельхозпредприятий

Например, представители профсоюзного актива ОАО «Дворецкий» Лунинецкого района в свой профессиональный праздник посетили завод «БЕЛАЗ» в Жодино.

Познакомились с интереснейшим музеем истории и текущей деятельности завода. Увидели много моделей самосвалов и прочей техники. Побывали на сборочном производстве и конечно же проехались на огромном самосвале.

А вот профсоюзный комитет ОАО «Лунинский» недавно организовал для членов профсоюза экскурсионную поездку на РУПП «Гранит».

Экскурсия получилась познавательной и подарила всем массу положительных эмоций, а также возможность пообщаться с коллегами в неформальной обстановке

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