ОбществоЭкология

Уничтожение гнезд птиц в Беларуси запрещено с 16 февраля по 14 августа

17.02.2023
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Уничтожение гнезд птиц в Беларуси запрещено с 16 февраля по 14 августа (включительно), сообщили в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Нарушение запрета влечет ответственность, предусмотренную Кодексом об административных правонарушениях и другими актами законодательства. Так, согласно ст.16.23 КоАП за незаконное разрушение гнезд птиц предусмотрено наложение штрафных санкций на физическое лицо в размере до 30 базовых величин (1 БВ — Br37); на индивидуального предпринимателя — от 10 до 100 базовых величин; на юридическое лицо — от 20 до 500 базовых величин.

В соответствии со ст.19 закона «О животном мире», в период с 15 августа по 15 февраля разрешается регулировать распространение и численность птиц, которые причиняют вред компонентам природной среды, а также ухудшают санитарное и эстетическое состояние населенных пунктов, жилых, производственных, культурно-бытовых и иных строений или сооружений.

belta.by

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