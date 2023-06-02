«Униформ» – победитель международного конкурса (Лунинецкий район)

На XIV Международном салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2023» прошла церемония награждения победителей конкурса среди производителей пожарной одежды Беларуси и России. Мкашевичский «Униформ» занял первое место в категории «Каска пожарного». Кроме того, наше предприятия получило сертификат о том, что его пожарно-техническая продукция успешно прошла лабораторные и технические испытания по конкурсным методикам, а также приняла участие в демонстрационном показе международному экспертному сообществу в КВЦ «Патриот» (г. Кубинка, Московской области). А еще белорусское предприятие отмечено дипломом участника XIV Международного​

салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2023».

Заслуженные​ награды ​директору РПУП «Униформ» Ирине Сенюк вручил заместитель министра МЧС России, генерал-полковник внутренней службы Илья Денисов.