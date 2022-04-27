Упрощена процедура по выдаче пропусков в пограничную зону и полосу в преддверии Радуницы

Для удобства граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих за пределами Республики Беларусь, в преддверии Радуницы пограничники временно упростили процедуру выдачи пропусков. Заявление, поданное гражданами на оформление пропуска в пограничную зону или полосу для посещения мест захоронения, будет рассматриваться в день обращения. Ранее такие заявления рассматривались в течение 5 рабочих дней. Эти условия будут действовать до 3 мая включительно.