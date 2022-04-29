Урезать льготы и выплаты жителям чернобыльских регионов не планируется

Сокращать объемы государственной поддержки жителям районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, не планируется. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил при общении с жителями Чечерского района,

Один из вопросов касался льгот и выплат жителям пострадавших районов: не будут ли они сокращены в связи с оптимизацией бюджетных расходов из-за санкций.

Александр Лукашенко обратил внимание, что оптимизация расходов госбюджета происходит на постоянной основе: «Мы оптимизируем бюджетные расходы практически постоянно, каждый год, это не связано с той ситуацией, которая у нас складывается».

Касательно санкций Президент заметил, что они не только осложнили обстановку, но также побудили искать выходы, открыли новые возможности. «Не было бы счастья, так несчастье помогло. Это возможности. Все, что мы производим, сегодня востребовано на нашем основном рынке — в России, в Китае и других странах», — констатировал белорусский лидер.

«Никакие льготы мы не собираемся сокращать», — сказал Александр Лукашенко.

«Мы оптимизируемся, смотрим, чтобы деньги тратились куда надо. Мы сегодня с губернатором говорили только об одном: не о сокращении финансирования, а о том, чтобы, наоборот, Гомельской области помочь, чтобы здесь развивалось производство», — сказал Президент. Он убежден, что вместо небольших разовых выплат отдельным категориям людей лучше сконцентрировать средства и реализовать важный и нужный проект, например, по строительству станции обезжелезивания воды.

Вместе с тем Александр Лукашенко отметил, что не является сторонником льгот для чернобыльцев и само слово — «чернобылец» — воспринимается, по его мнению, с негативным оттенком.

«Если мы не будем говорить, что это льготы, это значит, мы будем вас поддерживать в два раза больше. Дело не в льготах, а в том, чтобы вам было где работать и нормально зарабатывать», — заявил белорусский лидер.

Глава государства подчеркнул, что он с большим уважением относится к тем, кто в свое время решил остаться в пострадавших регионах и продолжает их развивать. И помнит, какой путь прошла страна, чтобы преодолеть последствия аварии на ЧАЭС.

«Моя мечта — чтобы вы на 10-15 лет жили больше, чем в среднем по стране, — отметил он. — Вот это для меня будет в радость. Это будет лучшее подтверждение, что мы победили Чернобыль».

«Не переживайте, будут у нас деньги, никто их не разворует. А тот, кто влезет в чужой карман, — вы знаете, как с ними будем поступать», — резюмировал глава государства.

belta.by