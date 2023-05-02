Уровень воды. Переправа «Лунинец — Столин» может заработать в ближайшие выходные

На очередную «прямую телефонную линию» депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Лунинецкой округе №13 Анатолия Насени 2 мая 2023 года обратились четыре жителя Лунинетчины, ещё четыре человека пришли на приём лично.

Вопросы лежали в области землепользования, благоустройства, медицинского обслуживания и выездной торговли.

Жительницу г. Лунинец волновала проблема обслуживания придорожного участка в частном доме. Обратившейся даны разъяснения после консультации с руководителем ЖКХ.

Вопросы выездной торговли приняты для изучения совместно с местными органами исполнительной власти, в целях соблюдения как законодательства в данной области, так и правил рыночной конкуренции.

Обращение жительницы посёлка Полесский, по вопросу медицинской консультации (восстановление после операции и дальнейшая реабилитация в медицинских центрах страны), принято для более детальной проработки и поставлено на контроль.

На вопрос по поводу начала функционирования паромной переправы через р. Припять, получено разъяснение руководителя ДРСУ-101, что в случае дальнейшего снижения уровня вода, переправа может заработать уже к ближайшим выходным.

Обращение жителя г. Микашевичи по поводу подведения электричества к СТ «Педагог» также требует дополнительной проработки и изучения с ответственными ведомствами.

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