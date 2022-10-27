Урожай картофеля подмочило в Лунинецком районе

В Брестской области получили урожай картофеля выше прошлогоднего, сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Анатолий Щупленков.

В юго-западном регионе уже убрали 96% площадей, занятых картофелем. В 14 районах сбор урожая завершили, остались лишь Лунинецкий и Пружанский районы. Там с этой работой должны справиться за пару дней. Всего в области получили 138 тыс. т картофеля. Объем производства вырос на 16 тыс. т по сравнению с прошлым годом. В среднем с 1 га в регионе получают 287 ц, в прошлом сезоне было 266 ц. К слову, в Дрогичинском районе в этом году урожайность — 411 ц/га, в Брестском — 376 ц/га, в Барановичском — 316 ц/га.

«Непростой год. Тем не менее смогли получить неплохой результат. Немного хуже урожай в Лунинецком, Пинском районах: на формирование клубней повлияло отсутствие дождей. Негативно сказались и последние дожди. В Лунинецком районе есть хозяйства, где часть площадей из-за интенсивных осадков были подтоплены и оказались непригодными для уборки», — описал ситуацию Анатолий Щупленков.

В Брестской области в основном хозяйства выращивают 5-7 сортов картофеля, некоторые — более десяти. Выращенного урожая будет достаточно для продажи на осенних ярмарках и в магазинах, а также для реализации за пределами юго-западного региона.

Аграрии области сейчас завершают уборку кукурузы на силос. Также убирают кукурузу на зерно. Эти работы планируется закончить в первой декаде ноября. Кроме того, хозяйства занимаются зяблевой обработкой почвы. Осталось убрать около четверти площадей сахарной свеклы. «Неплохой урожай — в среднем 504 ц/га. Это больше, чем в прошлом году. Накопано 708 тыс. т сахарной свеклы», — добавил председатель облсельхозпрода.

belta.by

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