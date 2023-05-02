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Уроженец Пинска о службе в ракетно-зенитном полку (Лунинецкий район)

02.05.2023
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Дмитрий Викторович — военнослужащий ракетно-зенитного полка, который базируется в Лунинецком районе. Уроженец Пинска получил профессию техника-программиста в Пинском государственном колледже техники и технологий и успел немного поработать «на гражданке» по специальности. Сегодня он – ефрейтор Вооруженных Сил Республики Беларусь:

– Об армии имел смутное представление: рассказы  отца, старших друзей, фильмы, книги… Где истина, узнал чуть позже, и была она, как и следует, посередине. Прохождение службы началось с Западной границы нашей страны. На данный момент службу прохожу в Лунинце. В полку – замечательные бытовые условия, новая казарма, столовая, клуб, библиотека, медицинский пункт. Времени скучать абсолютно нет: осваивание новой военной специальности, несение службы в наряде, строевая, огневая и физическая подготовки. Активно провожу свой досуг, участвую в творческих мероприятиях части. С сослуживцами у меня добрые и дружеские отношения. Командиры – требовательные, но в то же время внимательные к нуждам военнослужащих. Всегда оказывают поддержку, интересуются, как самочувствие, нет ли бытовых проблем… Я считаю, что каждый уважающий себя мужчина должен отслужить в армии, уметь защищать свою Родину.

После увольнения в запас рассчитываю найти работу по душе и желательно хорошо оплачиваемую. А еще мечтаю создать семью и построить дом.

В армии я возмужал, осознал ценности жизни, расставил приоритеты. Нет ничего важнее мира и спокойствия в нашей стране.

Нина КАЛАЕВА, библиотекарь.

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