Уроженка Лунинца участвует в «ФАКТОР.BY»

Стартовал второй сезон шоу талантов «Х-Фактор» на телеканале «Беларусь 1»: теперь конкурс называется «Фактор.by». Отборочные кастинги прошла наша землячка Светлана Хартонович. Впереди – тренировочный лагерь и, надеемся, путь к победе.

Со Светланой, а на Лунинетчине ее помнят по девичьей фамилии – Анищенко, созвонились сразу после выхода передачи в эфир:

– Вы не поверите, к маме в гости приехала. К сожалению, не так часто получается в гости приезжать, как хотелось бы. Работаю в Минске, в Центре творчества педагогом по вокалу, учу детишек.

– Вас представили на кастинге как ресторанную певицу…

– Что поделаешь (улыбается), есть у меня и такая работа. Не могу я спокойно на месте сидеть. А вообще отличный сценический опыт приобрела в образцовом оркестре внутренних войск МВД Республики Беларусь, где работала вокалисткой после окончания университета культуры.

– Большинство наших читателей помнит вас, как Свету Анищенко из звездного состава «Золотого птенца»…

– Тогда у нас были действительно сильные солисты, которые собрались у Галины Николаевны Гимбатовой – Женя Веренич, Кристина Збралевич, Вика Данилович… Хотя желание петь у меня было еще с садика. Какое-то время занималась у Андрея Конопацкого и Игоря Круглика. Именно он посоветовал съездить на прослушивание в Барановичский музыкальный колледж. Это была первая ступенька моего образования.

– А в «Фактор.by» как попали?

– Вообще я всегда к подобным шоу относилась несерьезно. В прошлом году посетила студию в качестве группы поддержки своего одноклассника Жени Веренича. Понравилась творческая «кухня», результат работы команды. А в этом сезоне земляк «надавил» – пора выходить на новый уровень. Вот и вышла. Не ожидала, что в соцсетях такие баталии разгорятся. Но раз люди спорят – значит, все круто!

– Желаем, чтобы было больше поводов для хороших комментариев! И вместе с земляками «держим кулачки»…

– Если все сложится, то до конца года хотим приехать в Лунинец с концертом. Взять участников первого сезона, привезти «живую музыку», на несколько часов «взбудоражить» город.

Напомним, что в прошлом сезоне Лунинетчину представлял Евгений Веренич.

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