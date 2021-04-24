Ушел из жизни Лев Леонидович Колосов

Человек непростой судьбы, он был влюблен в родной Лунинец и безмерно предан Беларуси. Его вклад в сохранение культурного наследия Родины неоценим, а публикации в районной газете (и не только) становились драгоценными крупицами-свидетельствами исторического прошлого. Их вырезали и бережно хранили поколения лунинчан.

Удивительно скромный, порядочный, высоко эрудированный человек, искренний патриот своей малой родины… Таким останется Лев Леонидович Колосов в сердцах тех, кто его знал.