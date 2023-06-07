Ущерб 2,4 тысячи рублей. Жителя Лунинецкого района наказали за порубку деревьев

Органы прокуратуры Брестской области в целях защиты интересов государства за 5 месяцев 2023 направили в суды 16 исковых заявлений о возмещении ущерба, причиненного нарушением природоохранного законодательства, на 25,6 тыс. рублей.

Чаще всего действия виновных лиц были связаны с причинением ущерба незаконными добычей рыбы, охотой и порубкой древесины, а также несоблюдением норм об охране земель.

В частности, прокурор Лунинецкого района предъявил в суд исковое заявление в отношении жителя района, который в черте населенного пункта, вблизи частных подворий, совершил незаконную порубку деревьев дуба и дерева березы, чем причинил вред окружающей среде на 2,4 тыс. рублей. Решением суда Лунинецкого района иск прокурора удовлетворен в полном объеме.

Или другой пример. Прокурор Березовского района установил, что житель г.Белоозерска в октябре 2022 года в арендованных рыболовных угодьях ОАО «ОРХ «Селец» на первом теплом канале Березовской ГРЭС незаконно добывал рыбу с использованием запрещенных орудий лова. Действиями ответчика причинен вред на 2 тыс. рублей. Решением суда Березовского района иск прокурора удовлетворен и взыскан ущерб, причиненный окружающей среде незаконным изъятием рыбы.

Надзорная работа по этой линии будет продолжена.

Служба информации прокуратуры Брестской области

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